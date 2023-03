В американському місті з'явиться вулиця Тейлор Свіфт

В Арлінгтоні готуються до грандіозного шоу зірки цими вихідними.

Американська співачка Тейлор Свіфт у свої 33 роки стала настільки знаменитою та успішною, що міська влада Арлінгтона (штат Техас) зібралася вручити їй ключ від міста і не тільки, пише Daily Mail.

Зараз зірка перебуває в турі The Eras, й Арлінгтон, де зірка виступатиме, підключився до товариського змагання з іншими містами США, які приймають The Eras Tour, щоб продемонструвати свою "репутацію" одного з найбільших шанувальників Свіфт.

Вулиця Тейлор Свіфт буде у місті три дні. Фото: City of Arlington, TX/Instagram

За інформацією мерії Арлінгтона, Лас-Вегас нещодавно підсвітив свої арки Gateway у кольорах, що відповідають різним епохам кар'єри Тейлор, а також висміював Глендейл, штат Арізона, за те, що він переборщив, ненадовго змінивши свою назву на Swift City.

Стадіон в Арлінгтоні готують до концерту Тейлор Свіфт

Натомість влада міста знайшла, як їм здається, найвдаліше рішення: вони хочуть тимчасово перейменувати Рендол-Мілл-роуд на Тейлор Свіфт-Вей, і зроблять це на вихідних. Шанувальникам уже запропонували заглянути до тимчасового знаку, щоб сфотографуватися, оскільки стадіон AT&T, де вона виступатиме, видно на задньому плані з цього місця.

Вказівник із назвою вулиці розташований перед стадіоном

Мер Арлінгтона Джим Росс, якого називали "Свіфті", оголосив "вік-енд Тейлор Свіфт". Він вручить зірці ключі від міста.

Крім того, набір чотириповерхових сталевих скульптур, виставлених перед мерією, також буде підсвічений червоним кольором на честь надзвичайно успішного альбому 2012 року, записану версію якого вона нещодавно випустила.

До приїзду Свіфт до Арлінгтона вирішилИ заодно утвердити проблему з тваринами, які перебувають у місцевому притулку. Жителі зможуть взяти кішку (або будь-яку іншу тварину) з Arlington Animal Services за 40 доларів, "на честь 40 найкращих хітів Свіфт". Літніх тварин віддадуть за 9 доларів.

Тур Тейлор обіцяє стати одним із найуспішніших за її кар'єру. Незадовго до його старту артистка випустила чотири нові пісні: альтернативні, перероблені версії хітів Eyes Open, Safe and Sound, If This Was a Movie і All The Girls You Loved Before, що раніше не видавалася. Свіфт випустила Eyes Open та Safe and Sound для саундтреку до "Голодних ігор" у 2011 та 2012 роках. Під час шоу Тейлор заспіває композиції зі всіх своїх десяти альбомів, випущених до цього дня.

