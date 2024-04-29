Як Фріда Кало: Сальма Гаєк в образі відомої художниці вийшла на сцену до Мадонни (фото)
Актриса стала частиною знакового святкового туру попдіви. Для свого виходу Сальма Гаєк обрала образ Фріди Кало, роль якої зіграла раніше.
Мексиканська та американська кіноактриса Сальма Гаєк в образі знаменитої художниці Фріди Кало 26 квітня вийшла на сцену під час піт-стопу Material Girl у межах святкового туру Мадонни в Мехіко, повідомляє Daily Mail.
57-річна Сальма одягнулася, як відома мексиканка Кало, роль якої акторка зіграла у фільмі "Фріда" 2002 року. Біографічна драма "Фріда" оповідає про життя мексиканської художниці Кало. Фільм отримав визнання критиків, заробивши шість номінацій на "Оскара" у 2003 році.
Зірка "Від заходу до світанку" долучилася до Мадонни і у своєму Instagram поділилася відповідними кадрами з попсуперзіркою.
"Величезне спасибі, @madonna, за те, що дозволили мені стати частиною вашого знакового святкового туру. Ця незабутня ніч піде в мою сумку з дорогоцінними скарбами", — написала актриса.
Сальма була одягнена в широку квітчасту спідницю, прозорий топ і укорочений шкіряний піджак. Її чорне густе волосся було заплетене в косу й укладене у високу зачіску, яку знаменитість прикрасила вінком з яскравих квітів. На Гаєк були сережки у вигляді хрестів з камінням, золотисті ланцюги з масивними медальйонами і кілька каблучок. Свої великі карі очі вона підкреслила коричневими тінями, чорною підводкою і тушшю.
У святковому турі Мадонна виконує свої знамениті хіти і розповідає про життєвий шлях від прибуття до Нью-Йорка 1978 року до становлення світовою попіконою. Їй належить рекорд найбільш продаваної співачки всіх часів: світові продажі перевищили 300 мільйонів платівок.
Нагадаємо, 26 квітня Сальма Гаєк показала архівні весільні фото з чоловіком-мільярдером. Актриса вважає, що їй дуже пощастило знайти свою справжню половинку. Вона всіляко підкреслює, що дуже дорожить своєю сім'єю.