Як Фріда Кало: Сальма Гаєк в образі відомої художниці вийшла на сцену до Мадонни (фото)

Актриса стала частиною знакового святкового туру попдіви. Для свого виходу Сальма Гаєк обрала образ Фріди Кало, роль якої зіграла раніше.

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Мексиканська та американська кіноактриса Сальма Гаєк в образі знаменитої художниці Фріди Кало 26 квітня вийшла на сцену під час піт-стопу Material Girl у межах святкового туру Мадонни в Мехіко, повідомляє Daily Mail.

57-річна Сальма одягнулася, як відома мексиканка Кало, роль якої акторка зіграла у фільмі "Фріда" 2002 року. Біографічна драма "Фріда" оповідає про життя мексиканської художниці Кало. Фільм отримав визнання критиків, заробивши шість номінацій на "Оскара" у 2003 році.

Зірка "Від заходу до світанку" долучилася до Мадонни і у своєму Instagram поділилася відповідними кадрами з попсуперзіркою.

"Величезне спасибі, @madonna, за те, що дозволили мені стати частиною вашого знакового святкового туру. Ця незабутня ніч піде в мою сумку з дорогоцінними скарбами", — написала актриса.

Сальма була одягнена в широку квітчасту спідницю, прозорий топ і укорочений шкіряний піджак. Її чорне густе волосся було заплетене в косу й укладене у високу зачіску, яку знаменитість прикрасила вінком з яскравих квітів. На Гаєк були сережки у вигляді хрестів з камінням, золотисті ланцюги з масивними медальйонами і кілька каблучок. Свої великі карі очі вона підкреслила коричневими тінями, чорною підводкою і тушшю.

У святковому турі Мадонна виконує свої знамениті хіти і розповідає про життєвий шлях від прибуття до Нью-Йорка 1978 року до становлення світовою попіконою. Їй належить рекорд найбільш продаваної співачки всіх часів: світові продажі перевищили 300 мільйонів платівок.

Нагадаємо, 26 квітня Сальма Гаєк показала архівні весільні фото з чоловіком-мільярдером. Актриса вважає, що їй дуже пощастило знайти свою справжню половинку. Вона всіляко підкреслює, що дуже дорожить своєю сім'єю.