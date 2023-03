Яскрава Тейлор Свіфт і смілива Гайді Клум: найкращі образи iHeartRadio Music Awards 2023

Багато зірок вибрали блискучі вбрання, а також не залишили без уваги останні модні тренди.

У Лос-Анджелесі в театрі Dolby пройшла церемонія вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2023, і на червоній доріжці знаменитості традиційно продемонстрували розкішні вбрання. Фокус зібрав п'ять найцікавіших образів та пропонує читачам оцінити їх.

Гайді Клум

49-річна німецька супермодель Гайді Клум сяяла на червоній доріжці в буквальному сенсі цього слова, поєднавши у своєму вбранні два головні тренди сезону: відверті вирізи та кобальтово-синій колір. Її смілива кольчужна сукня від Julien Macdonald стала однією з найпомітніших на заході. Клум виглядала чудово в дизайнерському образі з розрізом до стегна, відкритим животом і вирізом на грудях.

Гайді Клум обрала дуже сміливе вбрання Фото: Getty

Ця сукня, по суті, є рекламою майстерного драпірування, тому що бюстгальтер із такою посадкою неможливий. Гайді завершила образ синіми босоніжками на платформі та манікюром, а також великими синіми сережками. Що стосується зачіски та макіяжу, то вона обрала зачесане назад волосся, димчасто-бірюзові тіні для повік і нейтральну помаду.

Pink

Співачка прийшла на церемонію не одна, а зі своїми дітьми: 11-річною дочкою Віллоу Сейдж та шестирічним сином Джеймсоном Муном. Зірка вибрала вбрання від Robert Wun. Вона надягла білий піджак оверсайз і плісовану спідницю великого розміру в тон.

Пінк надала перевагу оверсайзу Фото: Getty

Віллоу була одягнена у світло-рожеву сукню з блискучим топом та чорними черевиками Dr. Martens, а Джеймс – у сірий жилет від костюма з відповідними брюками, а також у білу футболку та білі кросівки. Pink отримала статуетку Icon Award за "багаторічний вплив на поп-культуру".

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт зробила перерву у своєму турі Eras Tour, щоб бути присутньою на церемонії. На червоній доріжці знаменитість виблискувала у розшитій кристалами блузі з капюшоном, штанях та чоботях від Alexandre Vauthier із кутюрної колекції SS23.

Ансамбль Тейлор Свіфт справляв враження комбінезону

Волосся Тейлор було гладке і пряме, а образ завершував димчастий сріблястий макіяж очей, блиск для губ і манікюр, що переливається, разом з прикрасами від KatKim. Співачка отримала одразу кілька нагород, включно "Пісню року" за трек Anti-Hero, а також Innovator Award.

Медісон Бір

Беручи до уваги, як наростає ажіотаж навколо її майбутньої книги The Half Of It, співачка і автор пісень Медісон Бір заявила про свою присутність на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards. На килимовій дорожчі вона з'явилася в силіконовій прозорій мінісукні від Paco Rabanne зі срібними прикрасами та ланцюжками.

Медісон Бір була гарна в екстравагантній мінісукні Фото: Getty

Образ вона доповнила босоніжками сріблястого кольору та великими сережками-кільцями. Волосся співачка зібрала у високу зачіску.

Doja Cat

Співачка Doja Cat вийшла на публіку після нещодавніх пластичних операцій, тому намагалася максимально приховати сліди маніпуляцій. Водночас зірка зібрала у своєму образі усі тренди сезону.

Doja Cat нещодавно перенесла низку операцій Фото: Getty

Вона надягла білу футболку, заправивши її в чорні шкіряні штани, доповнивши ансамбль пухнастим білим пальто та чорними черевиками на масивній платформі.

Раніше Фокус писав про найневдаліші образи з церемонії "Оскар 2023".