Сверкающая Тейлор Свифт и смелая Хайди Клум: лучшие образы iHeartRadio Music Awards 2023

Многие звезды выбрали блестящие наряды, а также не обошли вниманием последние модные тренды.

В Лос-Анджелесе в театре Dolby прошла церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2023, и на красной дорожке знаменитости традиционно продемонстрировали роскошные наряды. Фокус собрал пять самых интересных образов и предлагает читателям оценить их.

Хайди Клум

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум блистала на красной дорожке в буквальном смысле этого слова, сочетав в своем наряде два главных тренда сезона: откровенные вырезы и кобальтово-синий цвет. Ее смелое кольчужное платье от Julien Macdonald стало одним из самых заметных на мероприятии. Клум выглядела потрясающе в дизайнерском образе с разрезом до бедра, открытым животом и вырезом на груди.

Хайди Клум выбрала очень смелый наряд Фото: Getty

Это платье, по сути, является рекламой искусной драпировки, потому что бюстгальтер с такой посадкой невозможен. Хайди завершила образ синими босоножками на платформе и маникюром, а также крупными синими серьгами. Что касается прически и макияжа, то она выбрала зачесанные назад волосы, дымчато-бирюзовые тени для век и нейтральную помаду.

Пинк

Певица пришла на церемонию не одна, а со своими детьми: 11-летней дочерью Уиллоу Сейдж и шестилетним сыном Джеймсоном Муном. Звезда выбрала наряд от Robert Wun. Она надела белый пиджак оверсайз и струящуюся плиссированную юбку большого размера в тон.

Пинк выбрала оверсайз Фото: Getty

Уиллоу была одета в светло-розовое платье с блестящим топом и черными ботинками Dr. Martens, а Джеймс – в серый жилет от костюма с соответствующими брюками, а также в белую футболку и белые кроссовки. Пинк получила статуэтку Icon Award за "многолетнее влияние на поп-культуру".

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт сделала перерыв в своем туре Eras Tour, чтобы присутствовать на церемонии. На красной дорожке знаменитость сверкала в расшитой кристаллами блузе с капюшоном, брюках и сапогах от Alexandre Vauthier из кутюрной коллекции SS23.

Ансамбль Тейлор Свифт создавал впечатление комбинезона

Волосы Тейлор были гладкие и прямые, а образ завершали дымчатый серебристый макияж глаз, блеск для губ и переливающийся маникюр вместе с украшениями от KatKim. Певица получила сразу несколько наград, включая "Песню года" за трек Anti-Hero, а также Innovator Award.

Мэдисон Бир

По мере того, как нарастает ажиотаж вокруг ее предстоящей книги "The Half Of It", певица и автор песен Мэдисон Бир заявила о своем присутствии на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards. На ковровой дороже она появилась в силиконовом прозрачном мини-платье от Paco Rabanne с серебряными украшениями и цепочками.

Мэдисон Бир была хороша в экстравагантном мини-платье Фото: Getty

Образ она дополнила босоножками серебристого цвета и крупными серьгами-кольцами. Волосы певица уложила в высокую прическу.

Doja Cat

Певица Doja Cat вышла на публику после недавних пластических операций, поэтому постаралась максимально скрыть следы манипуляций. В то же время звезда собрала в своем образе все тренды сезона.

Doja Cat недавно перенесла ряд операций Фото: Getty

Она надела белую футболку, заправив ее в черные кожаные брюки, дополнив ансамбль пушистым белым пальто и черными ботинками на массивной платформе.

