Был "древним богом": украинские военные спасли от мин гигантского зайца (фото)

Украинские солдаты взяли за привычку находить и помогать животным, оказавшимся в зоне военных действий, созданной Россией. Последняя такая "находка", связанная с огромным зайцем, стала вирусной.

Огромный заяц был замечен и подобран украинскими солдатами, разминирующими шахты в Херсонской области, что вызвало дискуссию о том, что в армии есть "специалисты по уходу за животными". Об этом пишет Daily Star.

С тех пор как Россия впервые вторглась в Украину в феврале 2022 года, истории о том, как украинские солдаты находят и заботятся о животных, найденных в зоне боевых действий, от кошек и собак до кроликов и других, заполонили СМИ.

Фотография солдата на поле, которое он разминировал вместе со своими сослуживцами в Херсонской области, стала вирусной. На ней изображен человек, держащий самого большого зайца, которого вы, скорее всего, когда-либо видели.

Заяц выглядит как мини-кенгуру и менее чем за 24 часа набрал в Твиттере почти 682 тысячи просмотров Фото: Соцсети

Заяц выглядит как мини-кенгуру и менее чем за 24 часа набрал в Твиттере почти 682 тысячи просмотров.

Дальше тему подхватили люди на популярном форуме Reddit. Они назвали украинских военных армией, полной защитников животных.

"Все фотографии украинских солдат со всеми видами животных в Украине — свидетельство их любви к животным, и, видимо, ответной любви со стороны животных", — написал один из пользователей форума.

Некоторые люди утверждали, что заяц был "древним заячьим богом" из-за его чрезвычайно гигантских размеров. Другие утверждали, что это "чернобыльский заяц", но Чернобыль находится примерно в 713 километрах от Херсона, так что это всего лишь безумная догадка.

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