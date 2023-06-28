Обсосать и выплюнуть: в Китае люди "едят" речные камни со специями (видео)

Это необычное блюдо называется суодиу и было придумано сотни лет назад лодочниками, чтобы обмануть желудок. Предполагается, что люди должны обсасывать камни, а затем выплевывать их.

Серия видеороликов, демонстрирующих приготовление суодиу в придорожных ларьках Китая, недавно стала вирусной на Xiaohongshu, китайской версии Instagram, вызвав любопытство миллионов. Об этом пишет Oddity Central.

Зрителей заинтриговала не только особенность этого блюда, но и высокая цена, 16 юаней ($2,30) за порцию, учитывая, что в нем почти нет съедобных продуктов.

Суодиу — это причудливый вид китайской уличной еды, состоящий из маленьких речных камней, обжаренных со смесью специй и трав. Предполагается, что люди должны обсасывать камни, а затем выплевывать их.

Издание отмечает, что блюдо суодиу было придумано сотни лет назад лодочниками, которые готовили его, когда, доставляя грузы, оказывались на середине реки без еды. Чтобы обмануть желудок, они обжаривали речную гальку с различными приправами, а затем высасывали камни досуха. Традиционное блюдо передавалось из поколения в поколение, и сегодня в Китае иногда можно увидеть придорожных торговцев, которые жарят речные камни с маслом чили, чесночным соусом, зубчиками чеснока и смесью специй.

Суодиу состоит из гальки, покрытой острой приправой, которую нужно высосать из камней, а затем выплюнуть их. Важно отметить, что речные камни используются потому, что со временем они приобретают морской вкус. Благодаря этому люди получают вкус рыбы в сочетании со специями.

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