Оказалась в ловушке: курьер случайно запер пенсионерку в ее доме (фото)

Чарли Кларк рассказала, что ее пожилая соседка Ди звала на помощь после того, как водитель доставки якобы оставил посылку, которая зажала ручку дверей. Неаккуратность курьера могла бы привести к трагическим последствиям в случае пожара.

В Великобритании из-за небрежности водителя службы доставки Yodel, 70-летняя женщина по имени Ди оказалась запертой в своем собственном доме, поскольку водитель поставил посылку прямо под ручку двери. Об этом пишет Daily Star.

По словам 39-летней Чарли Кларк из Лондона, соседки пенсионерки сверху, ее 20-летний сын Джордж услышал крики пожилой женщины. Выяснилось, что Ди звала на помощь, говоря, что не может нажать на ручку своей двери. Пенсионерка оказалась в ловушке в собственной квартире.

Чарли немедленно спустилась вниз, чтобы помочь напуганной соседке, которая уже собиралась вызывать пожарных. Когда она подошла к двери, то заметила, что посылка была засунута под дверную ручку, что и привело к ее блокировке.

Женщина выразила недовольство в отношении водителя службы доставки, называя его "непрофессионалом". Она заявила, что если бы произошел пожар в доме, его неаккуратность могла бы привести к трагическим последствиям.

Неаккуратность курьера могла бы привести к трагическим последствиям в случае пожара Фото: Kennedy News & Media

Позже пенсионерка рассказала, что она не слышала, как водитель стучал в дверь. По ее словам, посылка, которая вызвала инцидент, вообще была адресована не ей. Она добавила, что перед дверью находится большой и пустой общий коридор, и поэтому коробку можно было поставить в любое другое место.

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