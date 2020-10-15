Накормить протухшей кашей. Зачем у Порошенко заглядывают в солдатскую тарелку

Сразу после вчерашнего Дня защитника Украины, в соцсетях прошла волна высмеивания распространенного президентской пресс-службой снимка, на котором запечатлен Владимир Зеленский во время посещения им и главой ОП Андреем Ермаком солдатской столовой. Особо отличились в комментариях на тему фотоснимка с Зеленским лидеры общественного мнения, которых связывают с политсилой Петра Порошенко, а также нардепы от "Европейской солидарности", в частности, Ирина Геращенко и другие.

Друзья, я, конечно, все понимаю. Я понимаю стандарты нашей политики, когда главное — это генерировать как можно больше фейков, которые бы "заходили" именно "твоей" аудитории. Я понимаю, что подобные вещи всегда имеют определенный спрос.

Я понимаю, что все мы к этому привыкли и это, по большому счету, никого уже не волнует. Все живут в собственных информационных пузырях, всем так комфортно.

Собственно, разбирать эти пузыри большого смысла нет. Кому-то нравится в таких жить — прекрасно.

Но какой смысл генерировать откровенный бред? Типа сегодняшнего гениального сообщения, что Зеленского с Ермаком посадили за стол с солдатами, а последним не дали тарелок, и они только смотрели, как президент и глава ОП едят солдатский паек? На каких имбецилов это все рассчитано?

Ну ок, какой, по вашему мнению, смысл этих действий? Типа, Зеленский и его глава офиса приезжали в воинскую часть поесть? Им больше поесть негде было? А других отказались кормить зачем? Чтобы лучше сыграть роль карикатурного вора? Еще и приказали это все сфоткать и распространить? Еще скажите, что они при этом зловеще хохотали.

Нет, ну вы серьезно?

Ясно же, что все так просто не могло быть именно так.

Ясно, что Зеленский и его окружение хотят показать себя в лучшем свете, и будут это делать. Есть миллион других фоток в дополнение к той, "основной". Там, собственно, все выглядит по-другому.

Но зачем париться? Можно выбрать какую-то одну, забросить в инет. Своей аудитории "зайдет". Проверять они не будут. Другие тоже проверять не будут. Все прекрасно. Работаем дальше.

Но не заметили мы, в кого, собственно, превращаемся? Кто сам себе генерирует фейки, радуется им и ограничивается фейками? Правильно, в наших "прекрасных восточных соседей". Сами придумали распятого мальчика, сами себя убедили, сами собой довольны. Ну и своим "вождем".

Что дальше? Будем рассказывать истории о бабушках и монтажной пене? О мальчиках в трусиках? О трупах в сбитых самолетах? О дочерях офицеров? Цель же оправдывает средства, правильно?

Можно "лепить" что угодно, лишь бы нравилось "целевым группам"?

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