Хаос накануне контрнаступления Украины. Россияне нервничают — и начинают делать ошибки
"Они боятся, нервничают, действительно делают определенные хаотические шаги. Это свидетельствует о том, что неуверенно и нервно враг реагирует на эту подготовку Украины к контрнаступлению. Конечно, это имеет свое давление на противника и приведет к тому, что он будет совершать ошибки". Мнение.
Давайте зададим два вопроса: первый — опасаются ли в России, боятся ли в Кремле и российское военное командование украинского контрнаступления? Безусловно, да, боятся и опасаются, это однозначно. Второе: готов враг или не готов — это покажут исключительно реальные боевые действия, это покажет контрнаступление. Мы верим, что он будет успешен, а дальше все будет решаться на поле боя. Точно на 100% заранее сказать, что совсем не готовы, нельзя.
Но то, что они боятся, нервничают, то, что они действительно делают определенные хаотические шаги, я соглашаюсь — это действительно так. Это свидетельствует о том, что неуверенно и нервно враг реагирует на эту подготовку Украины к контрнаступлению, на то, что мы получаем в конце концов более современное оружие, мы готовим наши силы на полигонах стран НАТО. Конечно, это имеет свое давление на противника, в том числе и психологическое, я думаю, это приведет к тому, что он будет совершать ошибки, это точно…
…Дело в том, ну слушайте, выкопали этот так называемый "царь-окоп", протяженностью 70 километров, и что? Представьте себе 70 километров окопа, его надо как-то защитить, оборонять какими-то средствами. Сам по себе окоп, блиндаж или любая позиция без того, что у вас нет должного количества оружия и людей, готовых защитить эти позиции, он теряет свою сущность и любые свои способности.
Вместе с тем, конечно, мы прекрасно понимаем, что это определенные угрозы, которые могут на тех или иных участках замедлять движение украинских сил, надо будет продвигаться, возможно, осторожнее, внимательнее. Но при этом достаточно ключевой и важный аспект: разведывательные данные, информация, полученная из разных источников, являются, пожалуй, одним из ключевых факторов успеха этого контрнаступления…
…Я думаю, что F-16 будут в Украине, но, скорее всего, мы до этого контрнаступления их не увидим. Надо быть реалистами, надо сосредоточиться на следующих вещах: первое — дальнобойные ракеты, второе — подготовка наших спецназовцев и диверсионных отрядов, которые могут действовать в тылу врага, взрывать что-то, такие готовятся, насколько мне известно. И третье – серьезная огневая мощь всего, что у нас есть.
Нам нужно большое количество снарядов, боеприпасов. То, о чем говорил президент Чехии Павел во время своего визита, что Украина получает большое количество современного оружия, но это тоже очень важный аспект, который играет также свою важную роль при контрнаступлении.