Рашизм – в законе. Что означает решение Верховной Рады и как включить глобальный бан для России

"Итогом должно стать создание такой устойчивой международно-правовой конструкции, в которой не только рашизм, но и любые связанные с этой идеологией государственные формации (включая государственную символику!) будут подвергнуты глобальному бану". Мнение.

Верховная Рада Украины одобрила постановление, признающее политический режим в РФ как "рашизм". Постановление ссылается на заявление, осуждающее идеологические основы и общественные практики российского режима, признав их тоталитарными и человеконенавистническими, "понимая рашизм как новую разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащей в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации под руководством президента В. Путина и основываются на традициях русского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма".

Считаю, что это правильный шаг, может быть, не очень совершенный, но необходимый для дальнейших шагов по борьбе с этим позорным и крайне опасным для всей цивилизации явлением. Как бороться с явлением, которое не определено?

Заявление, утвержденное Постановлением Верховной Рады от 02 мая 2023 года, является важным и первым официальным документом, определяющим характерные признаки и последствия рашизма, среди которых:

Миру уже давно понятно настоящее лицо рашизма

системные нарушения прав и свобод человека;

культ силы и милитаризм;

культ личности руководителя и сакрализация институтов государства;

самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов;

использование в целях реализации экспансионистской государственной политики практики распространения среди других народов русского языка и культуры, русской православной церкви, медиа, политических и общественных институций, пропаганды идей "русского мира";

систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ, несоблюдение принципа неприменения и угрозы применения силы;

создание, финансирование и вооруженная поддержка незаконных вооруженных формирований и сепаратистских движений на территориях других суверенных государств; создание и поддержка террористических организаций;

использование запрещенных методов ведения войны и системное совершение военных преступлений и преступлений против человечности;

систематическая организация и осуществление массовых убийств, казней, пыток, депортаций, создание искусственных условий для возникновения голода и других видов массового физического террора, геноцида, преследования по этническим, национальным, религиозным, политическим и другим мотивам;

регулярное применение в других странах практики экономического и энергетического шантажа;

регулярное выдвижение угроз в применении против других стран ядерного оружия и создании техногенных катастроф.

Следующим шагом должно стать продвижение аналогичных по содержанию официальных документов среди стран-партнеров и на глобальном международном уровне.

Итогом должно стать создание такой устойчивой международно-правовой конструкции, в которой не только рашизм, но и какие-либо связанные с этой идеологией государственные формации (включая государственную символику!) будут подвергнуты глобальному бану, исключая возможность участия в международных организациях, фактически уравнивая их к мерам, которые мировое сообщество применило к национал-социализму и Третьему рейху.

Источник