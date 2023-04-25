Чтобы не пришли "освободители". Как даже дружественные страны поворачиваются к Москве спиной

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Путин, развязав войну против Украины ради подъема "величия" России и россиян, добился противоположного эффекта. Теперь к россиянам – и "хорошим", и плохим – все больше относятся с презрением и отвращением даже в тех странах, где их годами если и не любили, то просто воспринимали без предвзятости.

Но каждый день новых военных преступлений россиян заставляет по-другому смотреть на них по всему миру.

В парламенте Кыргызстана предложили перевести национальный алфавит с кириллицы на латиницу. Меморандум о переходе киргизского языка на латиницу был подписан на саммите тюркоязычных стран еще в 1993 году, но "руки не доходили". Теперь, кажется, дойдут. Из Госдумы России уже пошли угрозы, что "Кыргызстан становится на ложный путь Грузии и Украины".

Узбекистан вслед за Азербайджаном и Казахстаном упразднил песенный фестиваль "Жара". Организаторы и продавцы билетов объяснили такое решение анонсированным присутствием российских z-артистов, поддерживающих войну и поддерживаемых Кремлем. Журналистам объяснили, что фестиваль отменен по требованию Министерства внутренних дел.

Банки Армении будут гораздо чаще блокировать переводы для россиян. Центробанк государства в этом месяце констатировал, что "вынужден ужесточить требования для банков".

"Дружественные" страны вслед за "недружественными" отказываются поставлять России наличную валюту" — сообщил первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тюлин, добавив, что "Китай не приветствует обращение наличного юаня за границей. Китайские юани наличные – их нет и не будет". Поэтому пришлось в очередной раз продлить ограничения на снятие наличных с валютных вкладов: с открытых до 9 марта 2022 года – не более 10 тысяч долларов, остальные – рублями.

Россия достигла того, что оказалась фактически за оградой Фото: babel.ua

Более жесткие меры стали принимать и другие страны.

Литва прекратила прием заявок на получение гражданства от россиян и белорусов, также введен временный запрет на приобретение жилья.

В Латвии с 1 сентября 2023 года перестанут действовать все выданные постоянные виды на жительство, а для получения нового необходимо будет успешно сдать экзамен на знание государственного языка. Тех, кому это не удастся, или за три десятилетия принципиально не уважал и не выучил язык местной общины – ожидает возвращения в "Россию-матушку".

Болгария без объявления перестала оформлять мульти-визы гражданам России.

Власти Аргентины стали массово отказывать россиянам в видах на жительство и продлении пребывания по туристической визе. Страна значительно усилила борьбу с "беременным туризмом". В первом квартале в Аргентину пустили всего 350 беременных россиянок, тогда как в 2022 году – 10,5 тысячи. Глава местной миграционной службы заявила, что будет жестко противодействовать схеме "рождай с туристической визой", ведь все рожденные на территории государства дети автоматически становятся гражданами Аргентины, а их родители – получают вид на жительство и право на гражданство.

Совершенно верные, логические решения, направленные на то, чтобы в странах не начал укореняться и расширяться "русский мир", а впоследствии не появились "асвабадители".

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