Щоб не прийшли "визволителі". Як навіть дружні країни повертаються до Москви спиною

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Путін, розв’язавши війну проти України заради піднесення "величия" Росії та росіян, добився геть протилежного ефекту. Тепер до росіян – і "хороших", і поганих – все більше ставляться з відразою і огидою навіть у тих країнах, де їх роками якщо й не любили, то просто сприймали без пересторог.

Але кожен день нових воєнних злочинів росіян змушує по-іншому дивитись на них по усьому світу.

В парламенті Киргизстану запропонували перевести національний алфавіт з кирилиці на латиницю. Меморандум про перехід киргизької мови на латиницю було підписано на саміті тюркомовних країн ще у 1993 році, але "руки не доходили". Тепер, здається, дійдуть. З Держдуми Росії вже пішли погрози, що "Киргизстан стає на хибний шлях Грузії та України".

Узбекистан услід за Азербайджаном та Казахстаном скасував пісенний фестиваль "Жара". Організатори та продавці квитків пояснили таке рішення анонсованою присутністю російських z-артистів, що підтримують війну і підтримуються Кремлем. Журналістам пояснили, що фестиваль скасовано на вимогу Міністерства внутрішніх справ.

Банки Вірменії будуть значно частіше блокувати перекази для росіян. Центробанк держави у цьому місяці констатував, що "змушений зробити вимоги для банків більш жорсткими".

"Дружні" країни вслід за "недружніми" відмовляються постачати Росії готівкову валюту" — повідомив перший заступник голови Центробанку росії Дмитро Тюлін, додавши, що "Китай не вітає обіг готівкового юаня за кордоном. Китайські юані готівкові – їх нема і не буде". Тому довелось учергове подовжити обмеження на зняття готівки з валютних вкладів: з тих, що були відкриті до 9 березня 2022 року – не більше 10 тисяч доларів, решту – рублями.

Росія досягла того, що виявилася фактично за огорожею Фото: babel.ua

Більш жорсткі заходи стали вживати й інші країни.

Литва припинила прийом заявок на отримання громадянства від росіян та білорусів, а також введено тимчасову заборону на придбання ними житла.

У Латвії з 1 вересня 2023 року перестануть діяти усі видані постійні види на проживання, а для отримання нового необхідно буде успішно скласти іспит на знання державної мови. Тих, кому це не вдасться, чи за три десятиріччя принципово не поважав і не вивчив мову місцевої громади – очікує повернення до "Росії-матушкі".

Болгарія без оголошення припинила оформлювати мультивізи громадянам Росії.

Влада Аргентини стала масово відмовляти росіянам у видах на проживання та подовженні перебування по туристичній візі. Країна значно посилила боротьбу з "вагітним туризмом". У першому кварталі в Аргентину пустили лише 350 вагітних росіянок, тоді як у 2022 році – 10,5 тисяч. Голова місцевої міграційної служби заявила, що буде жорстко протидіяти схемі "народжуй з туристичною візою", адже усі народжені на території держави діти автоматично стають громадянами Аргентини, а їх батьки – отримують вид на помешкання та право на громадянство.

Абсолютно вірні, логічні рішення, спрямовані на те, щоб в країнах не почав вкорінюватись та розширюватись "руській мір", а згодом не з’явилися "асвабадітелі".

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