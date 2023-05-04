Путин пошел ва-банк. Как Россия может использовать атаку дрона на Кремль

"Вбросами о ядерном ударе Путин лишь поднимает ставки. Это попытка сыграть в "Карибский кризис" на новый лад. И это все блеф. Цель Путина — снова породить страхи о ядерной угрозе, а дальше устроить большой размен с Западом". Мнение.

Мое мнение: атака беспилотников на Кремль — это типичная русская false flag operation, то есть провокация под фальшивым флагом, чтобы напугать мир, что теперь у России есть "легитимный повод" для более агрессивных действий (хотя куда дальше).

Путин боится контрнаступления ВСУ. Он боится превращения Крыма в легитимную цель для ВСУ после удачного контрнаступления. Он боится ордера на арест от Международного уголовного суда и не поедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Он боится того, что Китай не занял его сторону в этой войне и оставляет его один на один с демократическим миром.

В отчаянии Путин пытается разыграть "карибскую карту" Фото: Открытые источники

Вбросами о ядерном ударе Путин только поднимает ставки. Впереди много фокусов. Возможно, даже сделают видео и опубликуют утечки в подконтрольных медиа, как на бомбардировщики цепляют ядерные бомбы. Это попытка сыграть в "Карибский кризис" на новый лад. И это все — блеф. Цель Путина — снова породить страхи о ядерной угрозе, а дальше устроить большой размен с Западом. К примеру, взамен на ядерную деэскалацию добиться от Запада прекращения поддержки Украины. Или чтобы Запад нажал на Украину и мы свернули контрнаступление. Или чтобы Украина согласилась признать оккупацию взамен на отведение ядерной угрозы.

Это — ва-банк. На него Путин идет не от хорошей жизни и непременно проиграет.

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