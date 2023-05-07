Российскую империю придумал украинец. Почему исторический бред Путина не выдерживает критики
"Влияние украинцев на все имперские образования прошлого на территории сегодняшней РФ — определяющее. Что уж говорить, если даже саму концепцию Российской империи придумал и продавил ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович". Мнение
Обосновывая войну, Путин рассуждал только об истории. Он понимает, что никакое НАТО ему и современной РФ никогда не угрожало.
Единственное, что им угрожает — это разрушение мифа о том, что Россия правопреемник Киевской Руси, а Украину придумал Ленин.
Миф, который они создавали не выдерживает никакой исторической критики.
Влияние украинцев на все имперские образования прошлого на территории сегодняшней РФ — определяющее.
И это не мои слова. Об этом писал еще Николай Сергеевич Трубецкой.
Выдающиеся военачальники и священники, представители разных уровней власти — украинцы.
Что уж говорить, если даже саму концепцию Российской империи придумал и продавил ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.
Нужно вернуть свое и восстановить историческую справедливость.