9 мая не станет днем ​​падения Бахмута. Почему россияне провалили важнейшую для себя операцию

"Россияне просто погрязли в бессмысленных штурмах и позиционной суете. По сути, СОУ навязали им свою тактику, максимально оптимальную для ведения обороны при столь критически неблагоприятных условиях. Очевидно, что захвата Бахмута до 9 мая им не видать". Мнение.

Бахмут, 280-й день обороны. Еще раз все убедились в том, что Пригожин — это балабол, который не стал бы выводить своих "петушков" хотя бы только по той причине, что это дезертирство и предательство — то есть подсудное дело. Поэтому его давно клоунада пресная.

Итак…

В Бахмуте стабильно самая тяжелая ситуация.

На севере продолжаются бои в кварталах между улицами Олега Кошевого и Александра Морозова. РОВ давят по Леваневского и Чайковского на Освободителей Донбасса. Но эта линия обороны уверенно удерживается СОУ. Сквер превратился в кладбище для РОВ.

Очень трудная ситуация на перекрестке Юбилейной и Чайковского. Оккупанты одновременно давят из Полевой, Новгородцева, обоих Лесных. Аналогично давление осуществляется на Чайковского через буфер из Корсунского. Несмотря на это, улица контролируется СОУ, банк — наш!

Хваленый "Вагнер" в украинских реалиях оказался слабоват Фото: AP Photo

Интенсивность обстрелов Бахмута со стороны РОВ не уменьшается. Возобновление же действий РОВ в полях немного смущает. Ожесточенные атаки на Хромово уже стали привычно-системными, а активизация оккупантов на Миньковку не совсем рациональна. Да, там высоты, но ресурс РОВ ограничен.

В общем, 0506 и 0504 РОВ физически перерезать не смогли и вряд ли уже смогут. То, как они погрязли в полях и на подходах к многоэтажкам в городе, говорит об ограниченных наступательных возможностях РОВ в складывающихся условиях. Имея численное преимущество и большее пространство для маневра, они…

Они просто погрязли в бессмысленных штурмах и позиционной суматохе. По сути, СОУ навязали им свою тактику, максимально оптимальную для ведения обороны при столь критично неблагоприятных условиях. Очевидно, что захвата Бахмута до 9 мая им не видать. У кого-то были сомнения?

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