В Бахмуте – критическая стабильность. Россиянам не удалось навязать свои условия войны
"РОВ по-прежнему не могут взять город в оперативное окружение, а также нарушить мобильную оборону ВСУ. Срыв поставленной задачи о захвате Бахмута на Пасху ставит под серьезные сомнения целесообразность любых других дедлайнов". Мысль
Создается такое впечатление, что поездкой на оккупированные территории Путин не только пытался посоревноваться с Зеленским, но и отвлечь внимание внутреннего российского потребителя от того, что уже вторая половина апреля, а Бахмут не захвачен.
В городе продолжаются ожесточенные бои. Наиболее интенсивным по уровню штурмов со стороны РОВ является северный сектор. Там оккупанты продолжают ползучее продвижение по улицам Победы, Обороны и Леваневского к Юбилейной, которая является городским продолжением трассы 0506.
В результате оккупанты вышли на Аллею роз. Продвижение их обусловлено также подтягиванием дополнительных сил с полей. В частности, из-под Хромово.
В свою очередь, в южном секторе у оккупантов нет особого продвижения. Чайковского остается под контролем ВСУ, буфер из Корсунского на месте.
Железная дорога также остается для оккупантов непреодолимым препятствием, в районе которого продолжаются позиционные бои.
В общем, ситуация сохраняет свою критическую стабильность. Но главное, что россияне не могут навязать СОУ свои условия ведения боев.
РОВ по-прежнему не могут взять город в оперативное окружение, а также нарушить мобильную оборону ВСУ в самом городе. Срыв поставленной задачи о захвате Бахмута на Пасху ставит под серьезные сомнения целесообразность любых других дедлайнов. И не зря.Важно