У Бахмуті – критична стабільність. Росіянам не вдалося нав'язати свої умови війни

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Складається таке враження, що поїздкою на окуповані території Путін не тільки намагався позмагатися із Зеленським, але й відвернути увагу внутрішнього російського споживача від того, що вже друга половина квітня, а Бахмут не захоплений.

У місті продовжуються запеклі бої. Найінтенсивніший за рівнем штурмів із боку РОВ є північний сектор. Там окупанти продовжують повзуче просування вулицями Перемоги, Оборони та Леваневського до Ювілейної, яка є міським продовженням траси 0506.

В результаті окупанти вийшли на Алею троянд. Просування їх зумовлено також підтягуванням додаткових сил із полів. Зокрема з-під Хромового.

Українські бійці влаштовують противнику у Бахмуті справжнє пекло

Зі свого боку, у південному секторі в окупантів немає особливого просування. Чайковського залишається під контролем ЗСУ, буфер із Корсунського на місці.

Залізниця також залишається для окупантів непереборною перешкодою, в районі якої тривають позиційні бої.

Загалом ситуація зберігає свою критичну стабільність. Але головне, що росіяни не можуть нав’язати СОУ свої умови ведення боїв.

РОВ, як і раніше, не можуть взяти місто в оперативне оточення, а також порушити мобільну оборону ЗСУ в самому місті. Зрив поставленого завдання про захоплення Бахмута на Великдень ставить під серйозні сумніви доцільність будь-яких інших дедлайнів. І не дарма.

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