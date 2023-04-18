Авдіївський глухий кут. Як бахмутська битва змусила Росію терміново змінювати плани наступів

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Зараз у районі Авдіївки діє дуже цікава група, так би мовити, військ. Насамперед, це представники 1 АК та 2 АК, які є мобілізованою біомасою т.зв. "ЛНР" та "ДНР". Але вся ця маса має підтримку.

Підтримку даним корпусам здійснює досить суттєве артилерійське угруповання РОВ зі складу 8 ОВА ЮВО. Підрозділи, що діють на цьому напрямку, мають повний комплект різношерстних ствольних і реактивних засобів ураження, що обчислюється бригада+3 полки+дивізіон.

З іншого боку, Денис П..шилін вже більше місяця надсилає запити командуванню РОВ щодо необхідності надання більшої кількості десантних підрозділів для продовження наступу на Авдіївку. Спочатку він отримав відповідь: "Будуть, але треба трохи зачекати".

Потім він отримав відповідь: "Не буде тобі десантури, але отримаєш добірних БАРСів, "найкращих" із "найкращих". Нині навіть БАРСів йому вже не обіцяють. А все тому, що Бахмут пожирає всі наявні ресурси у РОВ і командуванню доводиться тасувати обмежений ресурс, як воно може. А воно не може.

Авдіївка перетворилася для росіян на глухий кут Фото: З відкритих джерел

Але тут важливе інше. Приклад Авдіївки яскраво показує те, що маючи велику кількість м’яса, яке може мати підтримку артилерії, неможливо без ББМ вирішувати поставлені завдання. Це баланс сил і засобів у їхньому безпосередньому функціоналі.

Нещодавно Дениска П..шилін виїжджав навіть у Бахмут, щоб слізно просити допомоги у підтримці наступальних дій на Авдіївському напрямку, але, знову ж таки, його проігнорували і до наявних ресурсів нові надані не будуть.

У районі Авдіївки, у РОВ немає потрібного балансу, як його не було і в районі Вугледару, де, маючи повну штатну комплектацію підрозділів 40 ОБр МП та 155-й ОБр МП, без підтримки артилерії вони стерлися та обнулилися за тиждень. Немає одного компонента — немає ефективності всієї групи військ.

Але, що найголовніше, командування РОВ зараз практично по всій лінії фронту не може забезпечити наявності всіх невід’ємних компонентів для забезпечення ефективної діяльності групи військ як наступу, так і оборони. І Авдіївка, в цьому випадку — це, швидше, приклад.

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