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Сейчас в районе Авдеевки действует очень интересная группа, так сказать, войск. Прежде всего, это представители 1 АК и 2 АК, которые являются мобилизованной биомассой т.н. "ЛНР" и "ДНР". Но вся эта масса имеет поддержку.

Поддержку данным корпусам оказывает достаточно существенная артиллерийская группировка РОВ из состава 8 ОВА ЮВО. Действующие на этом направлении подразделения имеют полный комплект разношерстных ствольных и реактивных средств поражения, исчисляемый бригадой +3 полки + дивизион.

С другой стороны, Денис П..шилин уже больше месяца посылает запросы командованию РОВ относительно необходимости предоставления большего количества десантных подразделений для продолжения наступления на Авдеевку. Сначала он получил ответ: "Будут, но нужно немного подождать".

Затем он получил ответ: "Не будет тебе десантуры, но получишь отборных БАРСов, "лучших" из "лучших". Сейчас даже БАРСов ему уже не обещают. А все потому, что Бахмут пожирает все имеющиеся ресурсы в РОВ и командованию приходится тасовать ограниченный ресурс" как оно может, а оно не может.

Авдеевка превратилась для россиян в тупик Фото: из открытых источников

Но здесь важно другое. Пример Авдеевки ярко показывает, что имея большое количество мяса, которое может иметь поддержку артиллерии, невозможно без ББМ решать поставленные задачи. Это баланс сил и средств в их непосредственном функционале.

Недавно Дениска П..шилин выезжал даже в Бахмут, чтобы слезно просить помощи в поддержке наступательных действий на Авдеевском направлении, но опять же его проигнорировали и к имеющимся ресурсам новые предоставлены не будут.

В районе Авдеевки у РОВ нет нужного баланса, как его не было и в районе Угледара, где, имея полную штатную комплектацию подразделений 40 ОБр МП и 155-й ОБр МП, без поддержки артиллерии они стерлись и обнулились за неделю. Нет одного компонента — нет эффективности всей группы войск.

Но, что самое главное, командование РОВ сейчас практически по всей линии фронта не может обеспечить наличие всех неотъемлемых компонентов для обеспечения эффективной деятельности группы войск как наступления, так и обороны. И Авдеевка, в данном случае — это скорее пример.

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