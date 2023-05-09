Си доигрался. Евросоюз впервые включил китайские компании в свой пакет санкций

"Брюссель до сих пор избегал санкций против Китая, поскольку не видел доказательств того, что Пекин напрямую поставляет оружие Москве. Подобный шаг ЕС может вызвать недовольство Пекина, стремящегося помешать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние". Мнение.

Ну что, Си… Доигрался?

ЕС впервые введет санкции против китайских компаний за оказание военной помощи России!

ЕС включил семь компаний Китая в одиннадцатый пакет санкций против России.

Эти китайские компании подозреваются в продаже компонентов России, которые могут использоваться в производстве вооружения.

В предыдущий список попали две фирмы из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology. 3HC Semiconductors обвиняется в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и оборонной промышленной базы России". В свою очередь, King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет, утверждается в документе ЕС.

Также в списке есть пять фирм из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все перечисленные компании занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники. При этом некоторые из них находятся под санкциями США. Кроме того, под ограничения могут попасть две компании из ОАЭ, одна из Армении и иранские фирмы, занимающиеся производством и поставкой дронов в Россию.

Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС Фото: oilcapital

В проекте санкций говорится, что электронные компоненты играют ключевую вспомогательную роль "для использования военно-промышленным комплексом России" при ведении боевых действий в Украине.

Брюссель до сих пор избегал санкций против Китая, поскольку не видел доказательств того, что Пекин напрямую поставляет оружие Москве. Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов, прежде чем они вступят в силу.

Подобный шаг ЕС может вызвать недовольство Пекина, стремящегося помешать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние.

Еще одной целью нового пакета ограничений станет закрытие возможностей обхода антироссийских санкций. В частности, ЕС намерен прекратить продажу определенных товаров странам, которые будут продолжать участвовать в обходе торговых ограничений. Также предлагается расширить список запрещенных к ввозу в Россию товаров.

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