Китай заплатил. Почему лидеры Средней Азии поехали к Путину на парад

"Внезапный приезд нескольких президентов на парад — это больше о деньгах и о Китае, а не о союзничестве. Одним из последствий войны против Украины стала потеря влияния Российской Федерации в постсоветских государствах. Гораздо более перспективным для стран Центральной Азии является сотрудничество с Китаем". Мнение

Внезапный приезд нескольких президентов на парад — больше о деньгах и о Китае, а не о союзничестве. Одним из последствий войны против Украины стала утрата влияния Российской Федерации в постсоветских государствах. ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) фактически развалена, поскольку ее члены уже не рассматривают Россию как гаранта безопасности или арбитра в спорах. Экономические проекты типа "таможенного союза" и ЕвразЭС — также не актуальны. Санкции против российской экономики стали последним аргументом для сворачивания экономического партнерства с РФ. Конечно, сотрудничество остается, и результатом визита ряда президентов на кремлевский парад могут стать реструктуризация долгов или новые выгодные займы. Такая своеобразная "любовь за деньги".

Гораздо более перспективно для стран Центральной Азии сотрудничество с Китаем. В мае планируется проведение в Пекине саммита в формате "5+1", где Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами пяти государств. Китай продвигает свои интеграционные проекты: в сфере безопасности — Шанхайская организация сотрудничества, в экономике — инициатива "Один пояс, один путь". По некоторым данным, именно Китай мог попросить лидеров центральноазиатских стран посетить парад в Москве, чтобы информационно поддержать кремлевское руководство.

Средняя Азия – между Китаем и Россией Фото: Википедия

В своем выступлении 9 мая Путин пытался проводить параллели между Второй мировой войной и нынешним российским нападением на Украину.

Он говорил о том, что в той войне народы СССР вместе сражались против нацизма, намекая, что визит ряда президентов на парад он рассматривает как проявление общей позиции против Украины и Запада. Здесь пропаганда входит в противоречие. Ведь вся идеология праздника Победы базировалась на том, что для СССР война была оборонной и народы сплотились после вероломного нападения нацистов. Сейчас именно Россия выступает на темной стороне, сама напав на соседнюю мирную страну. Потому помогать агрессору никто не желает.

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