Япония идет в НАТО. Бездумная политика России приводит ее к полной изоляции

Россия, начав войну из-за желания отодвинуть НАТО подальше от своих границ, достигла обратного — в НАТО вступила Финляндия, а теперь вступает еще и Япония. Об этом пишет адвокат и политолог Александр Чебаненко.

СМИ со ссылкой на главу МИД Японии пишут о фактическом желании этого государства присоединиться к НАТО.

Для начала – об открытии офиса НАТО в этой стране.

При том, что этот союз, как мы знаем, создан с целью объединения усилий государств-членов "для осуществления коллективной обороны и поддержания мира и безопасности".

Такая перспектива выглядит достаточно вероятной.

При этом в ближайшей перспективе.

Кольцо НАТО сужается вокруг России. Фото: Сnn.com

Даже несмотря на положение Конституции Японии, согласно которой:

"японская нация… навечно отказывается от войны как средства осуществления своего суверенного права, а также от запугивания военной силой или применения ее как способа разрешения международных конфликтов", и "…сухопутные, морские и воздушные войска и другие военные силы не будут содержаться".

Конституцию можно будет изменить, даже сделав это впервые с момента ее принятия в 1947 году.

В отличие от географического положения и, главное, соседей.

Один из которых уже развязал одну из самых кровавых войн в истории человечества в Европе, а второй, как никогда раньше, приблизился к аналогичному шагу, но уже в Азии.

А недофюрер всех обыграл, однозначно…

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