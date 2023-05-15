Storm Shadow – ужас для врага. Три свойства британской ракеты, полученной ВСУ

Франко-британская крылатая ракета воздушного базирования КРВБ типа SCALP-EG, она же – Storm Shadow (британское название) на первый взгляд кажется типичной дозвуковой крылатой ракетой, не представляющей для российской системы ПВО какой-то особо сложной цели. Причем, настолько не представляющей, что, по убеждению целого ряда экспертов, ее даже "из ПЗРК сбить можно".

И действительно, скорость полета – не так чтобы "эксклюзивная", примерно 800 км\г, сама она по себе тоже не маленькая – более 5 м длиной и имеет размах крыла – до 3-х м, весит больше тонны. Так почему ее не сбить? Аж бегом можно сбить…

Но, как всегда, есть нюансы.

1. Нюанс первый

Слово "малозаметная" совсем не зря вынесено в ее названии на первый план. Для подавляющего большинства средств ПВО, составляющих основу соответствующей системы ПВО HA (семейство ЗРС С-300), "эффективное прикрытие" на более или менее приемлемом удалении от объекта прикрытия (от 20 до 40-47 км) начинается с высот 50- 60 м, даже при использовании НСП типа 76Н6, в том числе с вышкой, и штатным радаром системы типа 36\35Д6, или 96Л6Е или даже 9С15МТ, 9М19М2. В то время как "рабочая высота" полета этой КРВБ составляет 30-40 (при определенном режиме, в последних модификациях… может даже 15) метров.

То есть, вся "линейка" ЗРС типа С-300 в противоборстве с этой КРВБ способна быть эффективно применена исключительно в "нештатном" режиме противодействия под общим названием "поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".

И да, вы правы, это та самая "крутизна Земли", на которую, в свое время, жаловались представители МО РФ в Сирии. То есть, радиолокационные системы их ЗРС и ЗРК по современным меркам – "близорукие", им из-за этой самой "крутизны Земли" не хватает на нужных высотах радиогоризонта. То есть они способны обнаруживать крылатые ракеты такого типа (а последние модификации американских "Томагавков" точно так же способны подходить к цели на предельно малых высотах) лишь на минимально допустимых для их боевой реакции дистанциях.

Средства, типа ЗРАК 2С6 "Тунгуска", ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1", или даже ЗРК "Бук -М1\2", не говоря о "славных" ПЗРК и ЗРК "ближней зоны" типа ЗРК " Стрела-10М", становятся эффективными против этих КРВ(М)Б исключительно только при условии ВНЕШНЕГО ЦУ, поступившее ЗАРАНЕЕ. Причем хорошо так заранее (это также справедливо и для С-300, С-400).

То есть они должны заранее четко "знать, из какого сектора появится эта хрень", иначе они просто не успеют отреагировать на воздушную цель, с малой отражающей поверхностью, которая появляется в зоне поражения на считанные секунды и еще на предельно малой высоте.. Причем, появиться она может по любому направлению (почему, расскажу ниже) "вот что-то пролетело и ага…".

Схема ракеты Storm Shadow Фото: MBDA

2. Нюанс второй

Это ну очень "молчаливая" ракета. В ходе своего полета и наведения на цель она практически никаких радиосигналов и запросов внешне не излучает (как у подавляющего большинства систем наведения таких ракет), ее система наведения является АВТОНОМНОЙ. То есть, средствами радиотехнической разведки (РТР) засечь ее ну очень тяжело (привет системам типа "Кольчуга-М"). И да, вы правы – она относится к тому классу ракет, которые обозначаются словосочетанием "выстрелил-забыл". Единственный раз, когда она выходит "в эфир", это момент почти попадания в цель – когда она передает короткий видео-сигнал (картинку) на заранее определенной частоте перед тем, как разнести цель в щепки. Ну, типа, отчет – "я долетела и сейчас бью".

Иными словами, эта "умница" во время своего полета наводится на цель путем САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ "СВЕРКИ" в режиме "онлайн" своего реального места пребывания с данными, уже ЗАРАНЕЕ забитыми в ее "мозги", то есть никаких сигналов управления извне ей не требуется. Эта система продублирована системой наведения через GPS, но также исключительно в пассивном режиме.

Можно до усирачки "прикрывать объект РЭБ-ом", но эту разумную воздушную торпеду даже это не остановит, она сама заранее четко "знает", как лучше лететь к цели (включая обход мест мест и позиций расположения систем ПВО противника) и никакие препятствия в электромагнитном диапазоне ее не остановят.

3. Нюанс третий

Ракета производится с применением так называемой технологии "стелс". То есть, ее "отражающий" сигнал в радиолокационном диапазоне минимизирован до "предельно критических" для российской системы ПВО показателей.

Иными словами, для радаров системы ПВО РФ это малозаметная цель, которую они способны обнаружить исключительно на "предельных" расстояниях. Даже учитывая тот факт, что процессы боевой работы в этих системах почти полностью автоматизированы. Это оказывает существенное влияние на качество и скорость формирования соответствующего целеуказания (ЦУ) для активных средств поражения. Что, в свою очередь, не может не сказаться на скорости столь важного показателя, как "время боевой реакции" того или иного средства поражения системы ПВО противника.

Иными словами, "отработать" по этой ракете они успеют (если успеют) в исключительно короткий (почти мгновенный) промежуток времени перед тем, как она долбанет по какой-то "хорошо защищенной" цели, типа "углубленного" КП 58-й российской армии… для чего, у нее, кстати, есть СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЕВАЯ ЧАСТЬ (БЧ) в виде 2-х ступенчатых взрывных элементов – первый, подрываясь, "удаляет" внешнюю защиту, второй – непосредственно поражает цель.

Итак, вывод

Конечно, эта ракета – не панацея, перехватить и сбить ее вполне возможно. В том числе из ПЗРК или соответствующими авиационными средствами (в том числе – "на фоне подстилающей поверхности"), соответствующие средства у россиян есть. Дело состоит в другом. Способна ли система ПВО противника работать в "предельно-критическом" режиме напряжения ВСЕХ своих сил достаточно продолжительное время?

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