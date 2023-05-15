Украина – вместо России. Почему наша страна должна стать новым лидером постсоветского пространства

Война России против Украины окончательно завершит процесс распада СССР. О СНГ, созданном на обломках империи в Беловежской Пуще, уже никто и не упоминает. Все пробы организации новейших безопасных и экономических союзов с ведущей ролью Российсской Федерации сейчас будут заторможены в связи с отсутствием доверия к самой РФ.

Украина выстраивает новые союзы со странами Запада, прежде всего, с ближайшими соседями. В Люблинском треугольнике появляются новые измерения и платформы. Однако необходимы также постоянно действующие форматы сотрудничества и с восточными соседями. Сегодня сотрудничество со странами Кавказа и Центральной Азии происходит преимущественно в виде двусторонних контактов, или на площадках ОБСЕ. Возрождать ГУАМ сейчас не слишком актуально.

Позиция постсоветских стран во время войны была преимущественно нейтральной. В то же время попытки Кремля втянуть в войну другие страны через механизмы ОДКБ не были удачными, несмотря на давление или обещания. Отдельные страны частично приобщились к серому экспорту подсанкционных товаров, однако эти схемы были отслежены украинскими и партнерскими спецслужбами и во многих случаях прекращены. В голосованиях по войне на Украине на Генассамблее ООН страны Центральной Азии преимущественно удерживались, но не поддерживали российскую позицию. Это уже дает почву для коммуникации.

Что Украина может предложить этим странам? Пожалуй, прежде всего, стать хабом между ними на странами ЕС. Украина получила доступ на европейские рынки, поэтому совместные предприятия или инвестиции в производство на территории Украины могут быть интересными. После возобновления авиасообщения украинские аэропорты могут вернуть часть пассажиропотока между этим регионом и Европой. В украинские университеты нужно привлекать больше студентов из этих стран, предлагать им двойные дипломы с европейским признанием.

Украина может стать мостом в Европу для среднеазиатских и кавказских стран

Но, пожалуй, главное – это возможности договариваться о сотрудничестве, не оглядываясь на интересы России. Именно об этом недавно написал статью А.Ермак, статья вышла на нескольких языках в изданиях Турции, Азербайджана и Узбекистана. Меседжи были поставлены правильно, потому что российская пропаганда в ответ разместила десятки статей с эмоциональной критикой украинских предложений. А представитель российского МИД М.Захарова выпустила отдельное длинное заявление с опровержениями каждого тезиса. Даже на поставку британских ракет реакция российской пропаганды и дипломатии была более сдержанной.

Без Украины, без позиций на Кавказе и без попечительства над странами Центральной Азии РФ не будет империей, и там это прекрасно понимают. На первом этапе горизонтальное сотрудничество может быть мягким и касаться вопросов транспортных коридоров, энергетики или инфраструктурного восстановления. Очевидно, что соседние с Китаем страны будут участвовать и в китайских проектах, а Туркменистан последовательно придерживается военного нейтралитета. На Южном Кавказе активно работают Турция и Иран. Однако Украине есть что предложить со своей стороны, и коммуникацию нужно и дальше усиливать. Что касается визита президентов на парад в Москву – наш МИД дал четкую оценку, но мы же на самом деле понимаем, кто попросил, зачем и что визит этот был максимально коротким, и в чем-то даже прощальным.

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