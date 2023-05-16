России мерещится НАТО. Почему Путин так и не понял, с кем воюет в Украине

Явно проигрывая войну в Украине, Россия пытается найти себе хоть какое-нибудь оправдание и придумала миф о том, что ей противостоит целый НАТО. Военный аналитик Александр Коваленко разбивает эту теорию с цифрами и фактами в руках

Российская пропаганда еще в 2022 году, оправдывая свои поражения в Украине, начала усиленно форсировать нарратив о том, что в Украине они воюют не с украинской армией, а с НАТО или, как они еще заявляют, "коллективным Западом". И доказательства их были просты – Запад поставляет Украине оружие, а значит, воюют российские оккупационные войска с Западом.

Удивительная логика, с учетом того, что российским оккупантам на поле боя противостоят силы обороны Украины, а не подразделения НАТО и с таким же успехом, можно заявлять, что Украина сейчас воюет против оккупантов из России и, например, Ирана… Или ЮАР. И не только.

Но все же давайте разберемся, насколько профессионально заявлять, что Россия воюет против НАТО, и насколько это весомый аргумент для оправдания ничтожности российской армии?

Для начала несколько предварительных цифр. До начала полномасштабной войны в Украине 24.02.2022 соотношение сил ВСУ и ВС РФ было примерно таким:

танки 850/3300;

ББМ 2500/12000;

артиллерия 1900/4180;

авиация 170/1100;

вертолеты 200/1 400.

Эти данные являются приблизительными, в пределах +/-10%, поскольку брались усредненные данные разных аналитических групп. Но суть сначала ясна – у России было колоссальное преимущество по технике перед украинской армией. И речь идет не только о технике.

Преимущество было по количеству войск, по экономическим возможностям, по запасам боеприпасов, по прочности резерва технической компоненты, оставшейся в наследство от СССР. По сути, Украина воевала против России так, будто на нее напало, по тем или иным показателям, от 3-х до 7 стран одновременно!

А теперь проанализируем потери Украины и России. Для этого я использую исключительно задокументированные потери, а именно те, которые подтверждены фото и видео! Специально подчеркиваю это, чтобы избежать непонимания у пользователей статистикой от Генштаба ВСУ. Она правильна и максимально корректна, но сейчас я применю именно "документалку". В данном случае воспользуюсь данными Oryx, у которых наиболее полная и достоверная база документально подтвержденных потерь.

Итак, за время полномасштабного вторжения потери составили:

СОУ – 3329 уничтоженных, поврежденных и затрофированных единиц техники.

РОВ – 10 227, или в 3 раза больше, чем у Украины!

А теперь возьмем категорию – танки. Россияне потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофированными 1947 танков, тогда как украинские войска потеряли 496 танков, или почти в 4 раза меньше.

А теперь самое интересное. Сколько Украине поставили танки международные партнеры?

Суммарно с 2022 года мы получили 575 танков, разных модификаций и еще 215 планируется передать. Но считаем эти 575.

То есть даже если бы в этой войне мы не потеряли ни одного танка, то с нынешней помощью от стран Запада на вооружении ВСУ было бы 1 425 танков, что все равно более чем в 2 раза меньше, чем было у россиян на момент вторжения!

Танки, полученные Украиной от партнеров, – капля в море по сравнению с тем, что имела Россия на момент вторжения. Фото: Скриншот

По ББМ тоже. Мы получили по состоянию на сегодняшний день 1505 средне-бронированной колесной и гусеничной техники и 905 единиц легкобронированного, преимущественно колесного шасси. То есть, даже суммарно, это 2410 единиц или 4910 по состоянию на начало войны, что в 2,5 раза меньше, чем было у россиян!

По буксируемой и самоходной ствольной артиллерии сложно судить, но около 800 единиц было получено, что суммарно к началу вторжения могло бы составлять 2700 или в 1,5 раза меньше, чем было в РОВ!

Собственно, это все о чем говорит? Это все говорит о том, что у Украины, даже если бы не было потерь в войне, все равно, даже с учетом нынешней поддержки Запада, не было бы того потенциала, который был у России изначально полномасштабного вторжения. Итак, говорить о том, что Россия воюет против всего НАТО — непрофессионально.

Страна-агрессор воюет против страны гораздо меньшей по площади, с гораздо меньшим населением, гораздо меньшими природными и экономическими ресурсами, которая, даже получая помощь от своих партнеров, все же имеет техническую компоненту меньшую, чем у страны-агрессора. При этом, имея это тотальное преимущество над Украиной, даже при поддержке НАТО, Россия его проигрывает. Хотя по факту она даже не воюет со страной, которая, условно, равна России по всем вышеупомянутым параметрам.

Собственно выводы напрашиваются сами. А дятлам, которые тянут в наше информационное пространство подобные нарративы – особый привет. Мы до сих пор ни по одной позиции обеспечения вооружением и техникой не достигли уровня РОВ на момент полномасштабного вторжения. Наши партнеры нас поддержали, пытаясь создать хотя бы отдаленный баланс сил и средств, остальное дело мастерства. Напомню, что колоссальная помощь США афганской армии не помогла от слова "вообще", а помощь Украине позволила опустить "вторую" армию в мире, которую всерьез многие боялись.

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