Цены на лук растут и будут расти. Как случилось, что в Украине грянул луковый кризис

Украина — да и вся Европа — в этом сезоне испытывает кризис с луком. Эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол объясняет, как так получилось и что ждать дальше

Какие будут цены на лук?

Цена популярного овоща к осени будет расти и дальше.

В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках.

Украина – не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродил.

Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока.

Те, кто выращивают лук, могут в этом году получить неплохую прибыль

Кроме того, на цене лука в Украине отразилась погода, особенно в осенний период.

Также на цены повлияла и временная оккупация юга Украины, 35% поставок лука в Украину было из Херсона.

Возможно, осенью будет незначительное снижение цен, когда появятся собственные овощи, выращенные в открытом грунте.

Так что, кто не поленился, рискнул, высадил и посеял этот овощ, имеет шанс улучшить свое финансовое положение.

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