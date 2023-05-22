Как мишени в тире. Почему "Вагнеру" в Бахмуте недолго осталось

Захватив Бахмут, вагнеровцы оказались в ловушке, потому что теперь — как на ладони у украинских бойцов. Эту ситуацию подробно объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

Следует понимать, что в районе Бахмута СОУ сейчас реализуют операцию, которую условно можно назвать "Доминирование". Конечно, звучит громко и пафосно, но с учетом сущности этой операции, название приобретает смысл. А суть — возвращение контроля над господствующими высотами.

Многие пользуются разными картами, демонстрирующими продвижение тех или иных сил на тех или иных участках. Но практически все эти карты имеют один минус — они не показывают привязки к высоте. А именно высоты дают понять суть происходящего и спрогнозировать, что будет происходить в перспективе. В настоящее время СОУ вернули под свой контроль практически все основные высоты на северо-западе и юго-западе от Бахмута. Теперь РОВ находятся в низине, а сам город — это практически самая низкая локация в данном районе. То есть любое движение РОВ самоубийственно, а продвижение СОУ имеет преимущество.

Не сложно увидеть по карте, как в дальнейшем может развиваться ситуация, и именно поэтому Пригожин поспешил объявить о "захвате" Бахмута, чтобы как можно раньше бежать из города. Но здесь есть нюанс. И этот нюанс состоит в том, что выход "вагнеров" из Бахмута — это минус 4 тыс. голов как минимум.

Захват Бахмута может оказаться "пирровой победой" для россиян Фото: Getty Images

Разумеется, эту массу кем-нибудь заменят в самом городе, например, регулярами, десантурой. Но откуда взять 4 тысяч голов, когда своих не хватает для удержания флангов? Такая "ротация" может критически взорвать и так сомнительную боеспособность РОВ, что ускорит обрушение флангов.

Есть подозрение, что никто "вагнеров" из города уже не выпустит и они будут там как мишени в тире. Пока штурмовые группы СОУ будут продолжать давить на флангах, артиллерия устроит планомерный и высокоточный отстрел "вагнерят" в самом городе в режиме нон-стоп.

Но самое интересное то, что после объявления о захвате Бахмута, оккупанты через некоторое время вынуждены будут убегать из города. Положить десятки тысяч ради того, чтобы повесить несколько тряпок на руинах, а потом победоносно и гордо сбежать? Так и будет. Вскоре.

Слава нации!

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