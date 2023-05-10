Кладбища Вагнера. Как Пригожин монетизирует свои потери в политический капитал

Related video

Вчера была очень наглядно визуализирована и артикулирована основа для раздвоения в публичной идеологии РФ. Пока это зачатки, но они базируются на мощной реальной составляющей. Что неизбежно приведет к конфликту.

Суть.

Г-н Пригожин публично открыл памятник на "одном из кладбищ Вагнера" под Екатеринбургом. Также его приспешники разгоняли видео, как он открывает такой же памятник на еще более крупном кладбище в Краснодарском крае.

Это "сетевая" история. "Кладбища Вагнера" внезапно "обнаруживают" в разных регионах. Новосибирск, Иркутск. Из свежего – Московская область, что добавило 65 новых имен в нашу базу мертвых оккупантов. Т.е., Пригожин буквально метит территорию, "столбит" места, вокруг которых можно разворачивать публичную инфраструктуру.

Вождь вагнеровцев прямым текстом заявляет – появились новые мертвые герои, которых надо чтить. Память дедов – это прекрасно, но есть новая реальность. Де-факто он противопоставил уничтоженных в Украине оккупантов и участников ВМВ.

Росвласть сама возвела некрофильские культы в абсолют. Поэтому угроза значительная.

Пригожин пытается монополизировать всех мертвых

Поскольку официальная власть отмалчивается и потери скрывает, Пригожин неизбежно попытается монополизировать всех мертвых и право говорить от их имени (а также от имени их близких). Это один из мотивов, почему он выпячивает и даже бравирует потерями "Вагнера". Вину за потери он уже публично переложил на МО и ГШ РФ.

В силу естественных причин живых ветеранов Второй мировой войны остается все меньше. Память о ВМВ становится все более виртуальной, превращается в предание. А уничтоженных в Украине российских оккупантов все больше. Т.е., бункерный дед и его камарилья пока сидят на уходящем тренде. А Пригожин хочет оседлать восходящий.

После окончания войны с любым результатом мертвые оккупанты – это наглядный несгораемый капитал, который попытаются монетизировать разные группы влияния в РФ. Пригожин пока опережает всех в этом забеге, а значит, создает точку опоры для политической группы, лицом которой работает.

Источник

Важно