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Мнения Российско-украинская война

Пригожин хочет в Африку. Почему режим Путина как никогда близок к кризису

"Пригожин подогрел ситуацию до максимума, но Путин не готов менять не только Шойгу, но и вообще кого-либо и что-либо. Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте". Мнение

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины
eye 58
пригожин, кремль, война, фронт, россия
Фото: ТАСС | Пригожин пытается вырулить из тупика
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  1. У Пригожина банально заканчиваются люди. И он хочет решить две диаметрально противоположные задачи: остаться главным российским игроком в Африке и создать свое политическое движение (вероятно, на базе Справедливой России). Сейчас он играет ва-банк, но играет не против Путина, а в игру, которую пока не запрещает Путин. Главный партнер Пригожина сегодня – Ковальчук. Это дает Пригожину определенный люфт.
  2. Заявление Кадырова о том, что он готов заменить своими военными "Вагнера" — это попытка вернуться в крупную российскую политику. Несколько месяцев назад он был "выброшен" из Москвы и находился до последнего времени в некой опале. Сейчас это для него шанс снова попытаться стать игроком в Москве.
  3. Все это происходит на фоне системного кризиса ФСБ (они не могут ничего предотвратить, а значит, будут делать массовые посадки и облавы, часто коррупционно мотивированные), которые имеют все шансы привести к внутренним конфликтам.
Кадыров, россия, политика, война Fullscreen
Кадыров пытается за счет Пригожина вернуться в большую политику
Фото: Скриншот

Что хотят элиты?

Определенности. Им нужно понимать, куда и зачем они идут. Именно этот вопрос является ключевым для всех.

Что это все означает глобально:

  1. Пригожин, за которым стоит Ковальчук, подогрел ситуацию до максимума, но Путин не готов менять не только Шойгу, но и вообще кого-либо и что-либо. Элиты реально стоят в шаге от внутривидовой ссоры и просто пока нет последней искры.
  2. Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте.

Опять-таки хочу, чтобы все мы понимали: пока это лишь предпосылки. Воплотятся ли они в реальность, пока сказать очень сложно. Единственное, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что никогда режим Путина не был так близок к системному кризису.

Upd

Пригожин заявил, что ему пообещали достаточное количество снарядов. Но мы должны четко понимать: конфликт не исчерпан! У Пригожина нет людей. Конфликт невозможно просто так исчерпать. Ему нужно дать людей или через 10-14 дней он снова начнет ныть. Я еще раз подчеркиваю: он ставит две противоположные цели – сохранить Африку и закрепиться в политике. Пока эти цели не пересекаются. Поэтому либо ему разрешают эти цели объединить (возвратят зеков, например), либо конфликт будет продолжаться.

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