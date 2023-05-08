Пригожин хоче до Африки. Чому режим Путіна як ніколи близький до кризи

Related video

Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?

У Пригожина банально закінчуються люди. І він хоче вирішити дві діаметрально протилежні задачі: залишитися головним російським гравцем в Африці і створити свій політичний рух (напевне, на базі Справедливої Росії). Зараз він грає ва-банк, але грає не проти Путіна, а в гру, яку поки не забороняє Путін. Головний партнер Пригожина сьогодні — Ковальчук. Це дає Пригожину певний люфт. Заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними Вагнер — це спроба повернутися в велику російську політику. Кілька місяців тому він був "викинутий" з Москви і знаходився до останнього часу в такій собі опалі. Зараз це для нього шанс знову спробувати стати гравцем в Москві. Все це відбувається на фоні системної кризи ФСБ (вони не можуть нічому запобігти, а значить будуть робити масові посадки і облави, часто корупційно мотивовані), які мають всі шанси призвести до внутрішніх конфліктів.

Кадиров намагається за рахунок Пригожина повернутися у велику політику Фото: Скриншот

Що хочуть еліти?

Визначеності. Їм потрібно розуміти, куди і для чого вони йдуть. Саме це питання є ключовим для всіх.

Що це все означає глобально:

Пригожин, за яким стоїть Ковальчук, підігрів ситуацію до максимуму, але Путін не готовий міняти не лише Шойгу, але й взагалі будь-кого і будь-що. Еліти реально стоять за крок від внутрішньовидової сварки і просто поки нема останньої іскри. Якщо Путін не зробить різких кроків, а він боїться їх робити, криза еліт має всі шанси вибухнути протягом наступних 2-3 місяців, якщо у росіян не буде перемог на фронті

Знову-таки, хочу, щоб всі ми розуміли: поки це лише передумови. Чи втіляться вони в реальність, поки сказати дуже складно. Єдине, в чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що ніколи режим Путіна не був таким близьким до системної кризи.

Upd

Пригожин заявив, що йому пообіцяли достатньо снарядів. Але ми маємо чітко розуміти: конфлікт не вичерпано! У Пригожина нема людей. Конфлікт неможливо просто так вичерпати. Йому треба дати людей або за 10-14 днів він знову почне нити. Я ще раз наголошую: він ставить дві протилежні цілі — зберегти Африку і закріпитися в політиці. Поки ці цілі не перетинаються. Тому або йому дозволяють ці цілі обʼєднати (повернуть зеків, наприклад), або конфлікт триватиме.

Джерело

Важливо