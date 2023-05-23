Инфляцию в танк не посадишь или почему не хватает денег на выплаты военным?

"Вместо доплат военным мы можем сказать: "ура!", у нас инфляция ниже чем в Турции, Молдове, Аргентине и даже Венгрии. Инфляцию в танк не посадишь и в окоп не пригласишь. Если бы в Украине инфляция по итогам 2022 года составляла 30-40%, а монетарные условия были немного мягче, ничего катастрофического не произошло бы". Мнение

Потребительская инфляция в Украине за 2022 год на уровне 26,6% оказалась достаточно хорошим показателем. Несмотря на войну, Украина в глобальном инфляционном рэнкинге пропустила вперед целый ряд стран, где войны и других катаклизмов не было. По итогам апреля 2023 года европейский инфляционный рэнкинг из стран, где инфляция превысила 10%, выглядел следующим образом:

Турция – 43,68%

Венгрия 24,00%

Молдова – 18,10%

Украина – 17,90%

– 17,90% Латвия – 15,10%

Сербия – 15,10%

Польша 14,70%

Литва – 14,50%

Словакия – 13,80%

Эстония – 13,50%

Как видим, в европейском регионе до сих пор свирепствует "инфляционная чума". Инфляция для Великобритании и Швеции на уровне более 10% – это нечто неслыханное. В целом по ЕС инфляция на уровне 8,3% – это также слишком много для Евросоюза. И хотя инфляция в регионе пошла на убыль, однако проблема сохраняется.

Вместо доплат военным мы можем сказать: "ура!", у нас инфляция ниже, чем в Турции, Молдове, Аргентине и даже Венгрии. Но инфляцию в танк не посадишь и в окоп не пригласишь.

В условиях войны и роста зависимости от импорта иметь инфляцию на уровне 17,9%, пропустив вперед Молдову, Венгрию и Турцию и очень недалеко отойти по уровню инфляции от стран Балтии, Словакии и Польши – это очень большая роскошь для нашей страны.

Цена монетарной диктатуры

Инфляцию в Украине на протяжении второй половины 2022 года пытались утолить денежным голодом. Эффект от ставки НБУ на уровне 25% привел к тому, что по состоянию на 31.12.2022 г. задолженность по депозитным сертификатам НБУ (ДС НБУ) выросла до 457 млрд грн, что вызвало интересные последствия.

Первое — рост обязательств центрального банка по ГС НБУ привел к тому, что из прибыли НБУ, которая должна была перечислиться в госбюджет, было вычислено больше резервов, поскольку сумма прибыли, которую НБУ направляет в госбюджет, уменьшается на 10% от объема его обязательств. Как следствие, по моим оценкам, эффект от высокой ставки привел к уменьшению прибыли, перечисленной в госбюджет, примерно на 10-15 млрд грн.

В условиях войны иметь инфляцию 17,9% – очень большая роскошь

Второе – процентные расходы НБУ за 2022 год составили 46,6 млрд грн (в том числе по ДС НБУ – 40,466 млрд грн), для сравнения: в 2021 году – только 15,19 млрд грн. То есть, более 30 млрд грн ушло на увеличение выплат по ДС НБУ. Предположим, что ключевую ставку все равно нужно было бы держать на уровне 15-20%, чтобы сдерживать инфляцию. То есть, расходы по ДС НБУ все равно выросли бы, но не до 40,766 млрд грн. В итоге госбюджет от явно завышенной учетной ставки недополучил примерно 15-20 млрд грн, ушедших в карманы банков.

И третье: подняв ставку до 25%, НБУ автоматически перекрыл канал заимствования Минфином через ОВГЗ. Так устроено регулирование, что банки, страховщики и другие небанковские финучреждения не могут держать всю ликвидность в денежном выражении. Хоть будет ставка 10%, хоть 15% или 19,99% – они вынуждены покупать правительственные облигации. А когда появилась альтернатива в форме ДС НБУ под 23%, то кто же из банков будет покупать ОВГЗ под 10-15%? С обновлением руководства НБУ проблему косметически смягчил, но не решил. По моим оценкам, банки могли бы вложить в ОВГЗ в 2023 году дополнительно примерно 150-250 млрд грн, но ставку упорно держат, а вместе с ней и ликвидность в ДС НБУ.

О военных финансах и армейской справедливости

В начале войны простой солдат получал примерно 40 000 грн: 10 000 грн зарплаты и 30 000 грн доплаты за то, что идет война. Когда солдат попадает на передовую, он получает доплату 100 000 грн. Но позже начали экономить: солдату в тылу подняли зарплату до 20 000 грн, но забрали доплату в 30 000. А действительно, стоит ли платить солдату 40 000 грн, если он охраняет, скажем, мосты на Закарпатье? Оказывается, что стоит. Общая схема такова, что на передовой постоянно находится 25-30% личного состава, через некоторое время идет ротация, и на передок отправляют новые 25-30%, а другие восстанавливаются в тылу. И вот после реформы ради экономии военкоматы начали жаловаться, что уменьшился приток людей, а именно — добровольцев и мотивированных. А какая же мотивация у солдата? Было у него 40000 грн. За год инфляция составила 26,6%, но вместо индексации доход, наоборот, снизился и стал 20 000 грн.

Госбюджет от явно завышенной учетной ставки недополучил примерно 15-20 млрд грн, которые пошли в карман банков.

На сегодняшний день, это не конкурентная оплата на рынке, как следствие, темпы наполнения личным составом уменьшились. А насильно людей в армию массово нельзя затянуть, потому что Украина — не Россия. И это я не говорю о расходах военных на самостоятельную покупку снаряжения, на лечение после ранений и т.д.

20 тыс грн – не конкурентная оплата на рынке, как следствие, темпы наполнения личным составом уменьшились.

"Добрые" депутаты заметили, что армии нужна помощь, быстро зарегистрировали законопроект 8312 и приняли его, чем хотели вернуть 30 000 грн доплат. Но они были настолько "добры", что включили в 8312 полицию и ГСЧС, хотя источники выплат не предусмотрели, и по сути просто подставили действующую власть. И это в разгар подготовки к контрнаступлению.

А теперь вернемся к источникам финансирования:

10-15 млрд грн недополучено из-за увеличения обязательств по депозитным сертификатам НБУ;

15-20 млрд грн недополучено из-за увеличения процентных расходов НБУ;

на 200 млрд. перекрыт канал заимствований для Минфина.

В итоге мы имеем 25-35 млрд недополученных доходов госбюджета в 2023 году за счет ошибок НБУ в 2022 году и некорректного поведения НБУ с Минфином. Для справки: 35 млрд грн – это возобновление доплат военным до конца года на сумму 10 000 грн. Однако вместо доплат военным мы можем сказать: "ура!", у нас инфляция ниже, чем в Турции, Молдове, Аргентине и даже Венгрии. Инфляцию в танк не посадишь и в окоп не пригласишь. Если бы в Украине инфляция по итогам 2022 года составляла 30-40%, а монетарные условия были несколько мягче, то ничего катастрофического не произошло бы.