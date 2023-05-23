Россия сама дала Украине F-16. Как западные истребители оказались на вооружении ВСУ

Украина и Россия преуспели в небе. Украина — с договоренностями по истребителям F-16, Россия — договором с Угандой по космическим вооружениям, иронизирует экономист и блогер Сергей Фурса .

Украина и Россия преуспели в небе.

Но есть нюанс

Украина получит самолеты F-16 задолго до самых оптимистичных ожиданий. Судя по всему, уже к концу года, а может, и к концу лета, эти самолеты уже будут на вооружении ВСУ. Со всеми замечательными последствиями для всех россиян, которые так любят быть теми соседями, что мешают спать. И теперь ВСУ сможет еще эффективнее исполнять наставления из песни российской певицы.

Почему произошли столь резкие изменения? При этом опять на фоне стенаний "вот сейчас Запад нас точно сольет и принудит к компромиссу с Путиным"? Которым не мешает даже совместное заявление стран G7, что китайцы могут засунуть свой мирный план Путину в ж…у.

Кто знает. Может быть, американцы убедились на примере Патриотов, насколько эффективными могут быть украинцы и как это способствует продажам. А может, убедились, что угрозы эскалации от россиян ничего не стоят, ведь их Кинжалы теперь не страшны никому. Во всяком случае, получается, что россияне своими бессмысленными ночными атаками Киева сами приблизили этот миг. Стратеги. Как раньше они сделали все, чтобы Украина получила современные системы ПВО, включая те же Патриоты, своими бессмысленными и жестокими террористическими атаками против энергетики. Путин снова всех переиграл.

А может быть, просто время пришло. И нужно поздравить украинских дипломатов и всех других, кто давил в этом направлении.

Путин снова всех переиграл Фото: РИА Новости

При том, чтобы россияне не смогли говорить в духе "это все эскалация", разрешение предоставит американцы, тренировки будут проходить в Британии, а самолеты, судя по всему, предоставит Нидерланды и компания (Дания и Бельгия наиболее вероятны). И что теперь Медведеву делать? Разрываться в своей ненависти? Кого пугать?

Но и у россиян были успехи в небе. На этой неделе Россия и Уганда подписали договор о неразмещении оружия в космосе первыми. Вот так и закончилась космическая гонка вооружений.

Можно, конечно, подумать, что россияне это подписали просто, чтобы хоть что-то подписать. Для демонстрации отсутствия изоляции. А Уганда почему-то очень любит россиян и готова подписывать что угодно.

Но есть и другая версия. Может, Путин спутал Уганду и Ваканду….?

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