Страна болельщиков ВСУ. Почему опасно расслабляться на второй год войны

Мы выстояли в прошлом году, потому что для Украины это была священная война – наш джихад. Но на второй год, с грустью констатирует волонтер и блогер Геннадий Друзенко , от прежнего подъема не осталось и следа…

Знаете, почему нам в прошлом году удалось? Удалось не только выстоять, но и вернуть часть оккупированных территорий?

Ибо для них это была СВО, которая где-то там, далеко, а для нас это была священная война. Война за выживание. Наш украинский джихад. Когда "Украина или смерть" были не просто красивым лозунгом, а ежедневной реальностью.

Год назад это была действительно народная война против армии профессиональных мародеров… Война украинцев, знавших за что они умирают и убивают, против тех, кто не понимал, зачем он поперся на украинскую землю.

И поэтому мы вопреки прогнозам всех разведок и спецслужб выстояли. Но с этого времени эта война кардинально изменилась…

В настоящее время воюют две армии. Со своими профи и любителями. Со своими идейными (или даже фанатиками войны) и своими гастарбайтерами. Со своими героями и предателями. Со своими мартирологами — десятками тысяч погибших и за кого нужно отомстить…

Наша правда в этой войне никуда не делась. Как и год назад, это национально-освободительная война за право самим определять свою судьбу. Вот только она перестает быть для нас народной и экзистенциальной. Она перестает мобилизовать все общество, превращая его в крепкий кулак, готовый разбиться в кровь, поломать косточки, но отправить врага в нокаут…

В Украину вернулся business as usual. Армия воюет. Где-то там, далеко – на востоке Украины. Коррупционеры воруют. Политики думают о рейтингах и врут. Журналисты обслуживают политиков. Правоохранители облагают бизнес мздой. Каждый выживает и зарабатывает как может.

Из страны, ведущей против орды тотальную войну, из нации, где каждый готов был убивать и умирать, мы превращаемся в страну болельщиков ВСУ. Так же, как Россия остается страной болельщиков за свою армию.

Война профессионализируется. Несмотря на целые кварталы свежих могил на украинских кладбищах, нам кажется, что самое страшное позади. Что исход этой войны предопределен. Что мы уже "сделали игру" и остается только оформить результат разгромной победой над врагом…

Наивные… После освобождения Херсона (т.е. за последние полгода) мы ничего не освободили, но потеряли Соледар и Бахмут. Новейшее западное оружие, которое поступает в Украину в количествах, о котором год назад трудно было даже помечтать, оказалось бессильным против "мясных штурмов" в стиле маршала Жукова. И так, как ни прискорбно это признавать, Бахмут взяли даже не российские регуляры – варварская ЧВК, в которой за малейшую вину минусуют на месте.

Мы перемололи в "Бахмутской мясорубке" десятки тысяч орков? Да! Но что для страны, до сих пор живущей пафосом победы, ради которой она могла окрасить Днепр в красный цвет кровью своих солдат, несколько десятков тысяч? А сколько сыновей и дочерей Украины потеряли под Бахмутом?

Бахмут стал символом героизма украинцев. Но не стал общенародным делом... Фото: Scanpix

Боюсь, эту войну выигрывает не западное оружие (которое, безусловно, важно). Если бы войны выигрывали только технологии, США никогда бы не вышли из Афганистана или Ирака… Войны выиграют технологии и долгая воля, готовность платить большую цену за достижение поставленных целей. Мобилизация всех сил и ресурсов для победы…

Пока я не вижу такой мобилизации ни в Украине, ни в России. Это значит, что эта война еще надолго. Как бы мы ни верили в "последнее решающее контрнаступление"…

Вермахт был самой технологичной военной машиной своего времени. С самым современным оружием и образцовой дисциплиной. Но долгая воля и готовность жертвовать миллионами человеческих жизней ради победы завершилась взятием Берлина вместо капитуляции Москвы.

Я не знаю, готова ли современная Россия мобилизовав все свои ресурсы и превратиться в одного великого "Вагнера", чтобы выиграть эту войну. Думаю, при Путине это маловероятно. Но вопрос, кто придет после Путина, открыт. И дай бог, чтобы к власти там не пришли современные большевики, готовые ради своих амбиций гнать насмерть миллионы…

Впрочем, и Украина превращается в европейский Израиль. Который привыкает жить обычной жизнью, несмотря на войну. Вот только, в отличие от Израиля, нам рано расслабляться. Мы еще не выиграли свою войну. Мы еще не освободили свои территории. Мы еще не нанесли решающего поражения нашим врагам. Мы еще не построили непобедимую армию и государство.

А это значит, что психологическая демобилизация – путь в никуда. Его следствием будет затягивание войны, расцвет коррупции, увеличение жертв, разрушение наших поселений и усталость от Украины. Которая точно придет – не в этом году, так в следующем…

Эту войну выиграет тот, для кого, как для нас год назад, она станет вопросом жизни и смерти. Кто мобилизует все свои силы, ресурсы и свободу. Для кого не будет той цены, которую он не готов заплатить за победу.

А пока – к большому сожалению – мы возвращаемся в формат позднего АТО/ООС. "Вы воюйте, чтобы мы могли жить обычной жизнью. Вы – наши герои. Но не мешайте нам делать business as usual. Ваше место на фронте…"

Чем это закончилось, надеюсь, все еще помнят?

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