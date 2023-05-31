Россия воюет, чтобы боялись. В чем заключается истинная причина агрессии Путина против Украины
На самом деле, Россия воюет не за территории, не за влияние, не за идею. Ее цель в Украине — посеять страх, что доказывает политический психолог Светлана Чунихина.
Русские пропагандисты теперь часто сокрушаются, мол, что-то мало Россию стали в мире бояться, непорядок.
Думаю, это и есть главная цель войны — чтобы боялись.
Не победа цель, они понятия не имеют, как эта победа должна выглядеть.
Не гегемония в мире — они и со своей проклятой страной не могут справиться нормально.
Не безопасность, национальные интересы или суверенитет — с началом войны и того, и другого, и третьего стало у них сильно меньше.
Цель — чтобы боялись.
Дети, которые в страхе бегут по киевским улицам, пытаясь спрятаться от рвущихся рядом ракет — вот их подлинная цель.
Видимо, страх, в котором они сами живут поколениями, в последние годы стал невыносимым настолько, что потребовалось его отдать вовне, экстернализировать, делегировать кому-то другому, и так почувствовать временное облегчение. Это не я смертельно напуган, это они.
Война рождалась не столько из ненависти Путина к Украине, и тем более к Западу (Запад он на самом деле любит нескрепной любовью), сколько из страха — перед старостью, перед потерей власти, перед возможностью выставить себя неудачником. По мере нарастания этого страха ему приходилось все сильнее запугивать собственное население (это не мне страшно, а им). А когда и этого стало не хватать, пришлось резко повысить дозу и атаковать Украину. Чтобы все видели, как страшен Путин. И чтобы никто не видел, как ему на самом деле страшно.
Такая война.
Сказал бы кто-то Путину, что есть верный способ избежать старости. Но где там. Все боятся.