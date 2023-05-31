Электронные выборы через "Дiю" невозможны: какие принципы честности и демократии могут быть нарушены

Приложение "Дiя" только кажется прекрасным инструментом для волеизъявления. На самом деле, с его помощью возможны самые грубые махинации, что доказывает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун .

Еще раз о "выборах через Дiю" максимально акцентировано: это будет конкретное мошенничество и узурпация власти со стороны организаторов подобного диджитал-шоу. Уверяю как специалист по кибербезопасности с 20+летним опытом.

Потому что будут нарушены три ключевых принципа честных демократических выборов: тайна голосования, отсутствие принуждения, возможность пересчета голосов.

О тайне голосования, думаю, объяснять особо не нужно: каждый пользователь "Дiї" по умолчанию однозначно идентифицирован, а значит, зафиксировать и внести в базы данных, за кого он проголосовал — не представляет никакой проблемы. Даже если избиратель проголосовал за "правильную" партию-победителя сегодня, и этот факт был зафиксирован "Дiєю", после смены власти все такие люди могут столкнуться с неприятными последствиями из-за разглашения их документально зафиксированного выбора.

С принуждением также вроде бы понятно: если человек голосует "в смартфоне", то невозможно быть уверенным, что его не заставляют голосовать определенным образом. Ведь существует огромное количество людей, зависимых от начальников, родственников, абьюзеров и т.д. Отец семейства может заставить своих детей, начальник — подчиненных, командир — солдат, надзиратель — заключенных. Рычаги найдутся. Защитный механизм "можно голосовать несколько раз, засчитается только последний" — можно обойти. К примеру, собрать свою семью в комнате за полчаса до конца голосования, заставить проголосовать за "правильного" кандидата, забрать смартфоны и отдать по окончании голосования. И не забываем также о широко распространенных практиках подкупа избирателей.

А вот относительно (не)возможности пересчета голосов — это очевидно далеко не каждому.

Каждый, кто понимает, как построены и работают современные информационные системы и сети передачи данных, скажет вам, что проконтролировать все узлы, через которые проходит информация — задача нереальная — если данные передаются через Интернет. А именно так будет работать голосование в случае применения выборов в "Дiї".

Чтобы иметь возможность в случае чего перечислить голоса, в таком случае все члены комиссии по перерасчету должны: а) быть опытными специалистами по ИТ; б) иметь максимально подробную документацию на техническое решение для голосования; в) иметь данные со всех (миллионов?) смартфонов проголосовавших онлайн — чтобы сравнить, г) контролировать все узлы прохождения трафика в Интернете — чтобы убедиться, что на каждом из них ни один голос не потерялся или не добавился. И это еще не все.

Достаточно сложно, но возможно выполнить пункт а).

Вполне возможно выполнить пункт б).

Совершенно невозможно выполнить пункты в) и г).

А значит, вся задача является mission impossible. То есть пересчитать голоса будет не-воз-мож-но. И этим обязательно воспользуются организаторы выборов.

Конечно, это далеко не все причины, почему ни в коем случае нельзя проводить голосование в "Дiї". На примере "опроса" в этом приложении.

Но эти три условия — самые важные. Причем все три — обязательные, несоблюдение хотя бы одного будет означать нелегитимность выборов. Даже если в "Дiї" проголосовали 1% избирателей. И даже если один избиратель. Такие выборы не должна признать ни одна демократическая страна. Соответственно, избранная таким образом власть не может считаться законно избранной. С неприятными последствиями для нас всех, как для страны.

Поэтому крайне важно не допустить "выборы через Дію" и заставить манипуляторов даже прекратить обсуждать такую возможность.

Не исключено, что честные и прозрачные выборы онлайн когда-нибудь станут возможными. Но при текущем состоянии развития информационных технологий это невозможно.

А здесь ссылка на исследование Центра Разумкова относительно желания украинцев проводить выборы в "Дiї".

Результаты исследования Центра Разумкова

Счет 38,6% против 50,5% в пользу здравого смысла и критического мышления. И это вдохновляет.

P.S. И не нужно об Эстонии. Там совсем другая ситуация, условия, законодательство, отношения власть-народ, общественное сознание и даже образ мышления. Устал это объяснять.

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