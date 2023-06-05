Азовский блеф. Три причины, почему Москва не сможет создать новый военно-морской округ

Россия заявила о намерении создать Азовский военно-морской округ. Военный обозреватель Константин Машовец объясняет, почему эта идея удивительна и нереальна на самом деле.

Недавно в сети начал циркулировать так называемый "доклад начальника главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдынского", который, как птица Феникс, то появлялся на сайте МО РФ, то потом пропадал с него, потом снова появлялся и снова пропадал. Короче говоря, в конечном счете он таки стал достоянием "заинтересованной общественности".

Я сейчас не буду останавливаться на содержании этого "документа" и якобы содержащихся в нем пассажах типа того, что "в срыве мобилизационных мероприятий в РФ виновато блоггер-сообщество" и т.д.

Ничего принципиально нового, кроме определенной информации об особенностях функционирования общероссийского электронного реестра военнообязанных, генерал Бурдынский (если, конечно, это действительно он) не сообщил. Но был там один момент, который меня немного позабавил. Касался он перечня намерений русского военно-политического руководства сформировать и развернуть в составе своего войска целый ряд новых, в ПРИЛОЖЕНИЕ к уже существующим, организационно-штатным структурам, в том числе, новым военным округам, армиям, дивизиям и т.д. И действительно, размах и полет фантазии российского руководства в этом смысле поражает. Осталось дело за малым — найти для всего этого "мяса" достаточно "железа" и "погонщиков".

Но среди всех этих "задекларированных" орд была одна структура, которая, по-моему, по сравнению с другими "воображаемо-виртуальными армиями и дивизиями", имеет наибольшие шансы таки появиться на свет в реальности. Да, вы правильно угадали. Речь идет об "Азовском военно-морском районе".

Учитывая тот факт, что российское руководство считает Азовское море уже "внутренним русским морем", давайте попробуем понять — что, как, зачем и в каком, приблизительно, количестве они туда могут запихнуть в ближайшее время. Тем более что в свете "функционирования сухопутного коридора" между Крымом и Донбассом это приобретает весомое АКТУАЛЬНОЕ значение для РФ.

Итак, прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных сил и средств, их объемов и численности, следует, пожалуй, сделать ряд важных замечаний общего характера по созданию и развертыванию этого "военно-морского района".

Инфраструктура в азовских портах вряд ли подойдет для создания военно-морского округа

Замечание первое

Очевидно, что русские начнут с системы базирования сил флота и приданных ему средств. Сам по себе процесс создания и обустройства какого-либо пункта базирования (ПБ) на прибрежных территориях не составляет какой-то сверхсложной задачи, тем более, если у вас уже есть куча портов и даже отдельных причальных пунктов в этой акватории. Но, когда речь заходит о СИСТЕМЕ, именно в смысле оперативной целесообразности, возникает куча "попутных" вопросов:

какие именно силы и средства здесь вообще следует разворачивать (т.е. сначала нужно определиться с количеством и структурой), именно с точки зрения военной целесообразности, какие они будут выполнять задачи, как ими управляют и как они будут взаимодействовать с остальными вашими силами и средствами, развернутыми на этом операционном направлении?

какие существуют факторы, которые могут ощутимо повлиять на систему базирования (начиная с гидрологических показателей, заканчивая размером зон "куда достают" конкретные средства поражения, которые есть у противника)?

и какой алгоритм (порядок, в смысле — последовательность) развертывания сил и средств этого "района" следует выбрать с учетом двух предыдущих вопросов?

Без нахождения конкретных, практических ответов на эти вопросы, россиянам вообще не стоит что-то там военно-морское "развертывать" на Азове.

Замечание второе

Учитывает ли российское военно-политическое руководство, которое и принимает такого рода решения, такие факторы, как влияние появления этого "района" на общую стратегическую и оперативно-стратегическую ситуацию? И наоборот, способно ли оно как-то оценить ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ изменение этой ситуации на процесс развертывания и деятельность самого этого "района", если она начнет меняться отнюдь не в лучшую для россиян сторону?

Например, учло ли российское руководство и российское командование соответственно, возможность того, что контроль над определенной частью побережья Азова будет, вследствие этого самого "изменения оперативно-стратегической ситуации", утрачен? Представляет ли оно себе такую ситуацию, когда натаскав в азовские порты кучу своих шаланд, настроив аэродромов и баз, оно окажется перед жесткой реальностью, когда украинские войска, выйдя на побережье где-то между Кирилловкой и Мариуполем, начнут планомерно и интенсивно всю эту "красоту", грубо говоря, "бавовнить" без выходных и праздников?

И третье замечание

Надо быть ну очень самоуверенным по отношению к своим РЕАЛЬНЫМ способностям удерживать на Азове соответствующие силы и средства, особенно в том смысле, что их откуда-то надо взять. Ибо мне кажется, что метод "просто и сердито", типа "переоборудования" пары БЧС-ов в "военный корабль" и перевод пары причалов в порту Темрюка "под военную юрисдикцию", проблему кардинально не решит. То есть, нужно строить новые корабли (причем, с учетом особенностей именно азовской акватории), нужно развертывать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ системы управления силами флота, контроля акватории, создавать новую систему логистики и обеспечения и т.д. Потянет ли это наш противник? Вопрос — риторический.

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