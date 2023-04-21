Планы с дырками. Почему ВС РФ не в состоянии встроить плотную линию обороны на юге

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В Южно-Донецком операционном районе (ОР) и на Мелитопольском направлении командование войск противника продолжает реализацию комплекса мер по восстановлению уровня боеспособности развернутой на этом направлении группировки войск (ГВ), а также подготовки и проведения стратегической оборонной операции. Это полоса ответственности ГВ противника "Восток".

Причем следует отметить, что командование войск противника относится к этому вопросу со всей серьезностью и ответственностью. Стоит даже сказать, что уровень качества и эффективности подготовки подчиненных частей и соединений этой ГВ к проведению оборонной операции, в частности, на Новопавловском (Угледарском) и Ореховском направлениях, в период 16-18 апреля был проверен специальной комиссией штаба ГВ "Восток". В частности, эта комиссия работала в полосах обороны 42-й мотострелковой дивизии (мсд) 58-й общевойсковой армии (ОВА), 37-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 36-й общевойсковой армии (ОВА) и 155-й отдельной бригады. тихоокеанского флота (обр МП тоф)

Содержание мер командования войск противника по подготовке сил и средств этой ГВ к проведению оборонной операции составляет на сегодняшний день следующие основные мероприятия:

противник активно пополняет части и подразделения, входящие в состав этой ГВ, личным составом и ВВТ;

в полосе ответственности этой ГВ происходит достаточно активная перегруппировка сил и средств;

противник явно производит перестройку оперативного построения своих войск в двухэшелонный вариант с одновременным наращиванием интенсивности обустройства (в том числе, в инженерно-фортификационном отношении) районов и полос обороны своих подразделений, частей и соединений.

На сегодняшний день, группировка войск (ГВ) противника "Восток" состоит из:

личного состава — 87 256 военнослужащих (в/сл);

танков — 392 единицы;

ББМ (боевых бронированных машин, БТР/БМП + бронеавтомобили) — 1238 единиц;

артиллерийские системы (100-мм и выше, вместе самоходные и буксируемые) — 763;

РСЗО (реактивные системы залпового огня) — 216;

ОТРК/ТРК (оперативно-тактические/тактические ракетные комплексы) — 12 ПУ(пусковых установок).

Все это распределено среди следующих организационно-штатных формирований:

1) Новопавловское направление:

отдельных мотострелковых/десантно-штурмовых/отдельных бригад МП — омсбр (дшбр, обр МП) — 8;

мотострелковых/танковых полков — мсп (тп) — 4;

отдельных стрелковых полков (осп) — 4;

мотострелковых полков территориальных войск (мсп ТрВ) — 5;

отдельных стрелковых батальонов территориальной обороны (осб ТрО), бывших так называемых ДНР/ЛНР — 2;

отдельных мотострелковых батальонов территориальных войск (ОМСБ ТрВ) — 1;

отдельных стрелковых батальонов (осб) — 3;

сводных тактических отрядов типа "БАРС" (к стрелковому батальону каждый) — 2.

В резерве первой очереди на Новопавловском направлении командование войск противника сосредоточило:

тп ТРВ — 1;

омсб ТРВ — 2.

2) Ореховское направление:

омсбр (отбр — отдельных танковых бригад, дшбр, обр МП, ВБ — военных баз) — 4;

мсп (оп МП — отдельных полков морской пехоты) — 7;

осп — 1;

мсп ТРВ — 7;

мсб (тб — танковых батальонов, дшб — десантно-штурмовых батальонов) — 2;

тв ТРВ — 1;

осб — 3;

сб МР (мобилизационный резерв) — 1;

сводных тактических отрядов, в т.ч. типа "БАРС", "группы Вагнера", фсвнг "Росгвардии" — 12.

В резерве первой очереди в этом направлении развернут еще 1 мсп ТрВ.

Россиянам остается только гадать, где развернется украинское контрнаступление Фото: 2019god.me

Итак, что бросается в глаза в первую очередь?

Сразу несколько особенностей:

1) Имеющейся техники в составе ГВ "Восток" хватает примерно на 13 танковых и 42 мотострелковых батальона (это в абсолютных показателях, без учета ее реального технического состояния и степени устаревания). Протяженность полосы ответственности ГВ "Восток" составляет по прямой 174-176 км, а с учетом всех излучин линии фронта, то и все 240-250 км. Это примерно по одному более или менее оснащенному ВВТ батальону на каждые 4.5 км фронта ("уставная норма" — до 5 км). То есть, номинально, норма выдержана.

Однако в реальности мы видим определенный перекос — наиболее оснащенные, кадровые части и соединения противника сконцентрированы именно на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении (для нас Мелитопольском) этот показатель, куда как меньше. Более того, вся эта "номинальная" норма выдержана командованием войск противника исключительно для ОДНОЭШЕЛОННОГО оперативного построения своих войск. Но, на сегодняшний день, оно активно перестраивает его на данных направлениях в ДВУХЭШЕЛОННЫЙ. В таком случае командованию войск противника придется сделать 2 вещи:

или резко растянуть подразделения первого эшелона на большие полосы обороны (т.е. "глубоко превысить" вышеуказанную норму в 5 км), соответственно уменьшить оперативную плотность войск;

или придать своей обороне так называемый "очаговый характер", то есть организовать ее посредством системы растянутнутых узлов обороны и опорных пунктов, расположенных на "предельно-критических" расстояниях друг от друга с достаточно спорным по эффективности огневым контролем местности (пространства) между ними.

Без ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО переброса более или менее значительных резервов в полосу ответственности ГВ "Восток" его командованию таки придётся воспользоваться одним из этих двух способов.

И это все я говорю, без учета РЕАЛЬНОГО КАЧЕСТВА основной массы войск этой группировки. То есть уровня их реальной боеспособности. А она, на сегодняшний день, выглядит достаточно "дискуссионной". Особенно на Мелитопольском направлении. Количество всех этих отдельных стрелковых полков/батальонов из состава территориальных войск, мобилизационного резерва и других "барсов" в составе УО "Восток" явно выглядит достаточно "угрожающе" для противника.

2) Еще одной особенностью является достаточно мощная группировка РВиА (ракетных войск и артиллерии) противника, сосредоточенная на этом направлении. Почти тысяча (с учетом РСЗО) "стволов" сосредоточенных и развернутых здесь. И это явно не случайно. Командование войск противника явно надеется часть "проблем", которые я перечислил в первом пункте, решить именно с помощью арты и ракет. Дивизион ОТРК/ТРК здесь также явно не случайно "затихарился".

3) Также очевидно наличие у соседних ГВ противника (я имею в виду ГВ "Днепр" и "Юг") соответствующих планов взаимодействия с ГВ "Восток" на случай начала "большого наступления" ВСУ в полосе его ответственности в смежных районах (так бы сказать, "на стыках" – в первую очередь в районе Васильевки и севернее Угледара). Ибо часть резервов этих двух ГВ противника сейчас развернута как раз на этих самых "стыках".

4) Насколько я понял, главной проблемой для себя, на сегодняшний день, командование войск противника на этих направлениях видит — в точном и четком определении МОМЕНТА и УЧАСТКОВ нанесения основного и вспомогательных ударов СОУ (в том, что они вообще состоятся здесь, оно явно не сомневается).

5) В резерве у противника на обоих основных направлениях исключительно территориальные войска. И это явно, не от хорошей и "богатой" жизни.

Итоги

– Командование ГВ противника "Восток" активно готовится к проведению оборонной операции в полосе своей ответственности. Основу сил и средств этой ГВ составляют войска 58-й армии Южного ВО противника (оба ее основных соединения — 19-я и 42-я мсд, развернутые именно здесь). Вся эта "красота" существенно усилена целым рядом других частей и соединений, в том числе из состава морской пехоты и воздушно-десантных войск (МП и ВДВ).

– Насколько я понял, противник надеется в ходе предстоящей оборонной операции "остановить" ВСУ двумя основными способами – упорным удержанием заранее определенных и обустроенных районов и полос обороны наземных войск + массированный огонь артиллерии и РО. А также путем нанесения массированных ударов своим воздушным компонентом как по боевым порядкам наступающих украинских войск, так и по их тактическим и оперативным тылам. Очевидно, что арта + авиация вражеские начнут массированно и активно работать еще в период сосредоточения и развертывания ударных группировок ВСУ (проблема для противника состоит в том, чтобы четко и своевременно определить конкретные районы и время, чтобы не выбросить на мусорник кучу дорогих авиационных и артиллерийских боеприпасов и ракет).

– В стратегическом смысле командование "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" вряд ли прекратит свои попытки "наступать" на ДРУГИХ операционных направлениях. И дело здесь заключается не в какой-то "зловредной тупости" российского военного командования. Они, таким образом, надеются таки принудить украинское военное командование задействовать свои оперативные и, возможно, часть стратегических резервов. Это напрямую связано с самим переходом противника к стратегической обороне.

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