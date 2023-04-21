Плани з дірками. Чому ЗС РФ не в змозі вбудувати щільну лінію оборони на півдні

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У Південно-Донецькому операційному районі (ОР) та на Мелітопольському напрямку командування військ противника продовжує реалізацію комплексу заходів щодо відновлення рівня боєздатності розгорнутого на цьому напрямку угрупування військ (УВ), а також підготовки та проведення стратегічної оборонної операції. Це смуга відповідальності УВ противника "Восток".

І, варто зазначити, що командування військ противника відноситься до цього питання з усією серйозністю та відповідальністю. Варто навіть сказати, що рівень якості та ефективності підготовки підпорядкованих частин та з’єднань цього УВ до проведення оборонної операції, зокрема на Новопавлівському (Вугледарському) та Оріхівському напрямках, у період 16-18 квітня був перевірений спеціальною комісією штабу УВ "Восток". Зокрема, ця комісія працювала у смугах оборони 42-ї мотострілецької дивізії (мсд) 58-ї загальновійськової армії (ЗВА), 37-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 36-ї загальновійськової армії (ЗВА) та 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (обр МП тоф).

Зміст заходів командування військ противника щодо підготовки сил й засобів цього УВ до проведення оборонної операції складає на сьогодні наступні основні заходи:

противник активно поповнює частини та підрозділи, які входять до складу цього УВ, особовим складом та ОВТ;

у смузі відповідальності цього УВ відбувається достатньо активне перегрупування сил й засобів;

противник явно здійснює перебудову оперативного шикування своїх військ у двоешелонний варіант з одночасним нарощуванням інтенсивності облаштування (зокрема, у інженерно-фортифікаційному плані) районів та смуг оборони своїх підрозділів, частин та з’єднань.

На сьогодні угрупування військ (УВ) противника "Восток" складається з:

особового складу — 87 256 військовослужбовців (в/сл);

танків — 392 одиниці;

ББМ (бойових броньованих машин, БТР/БМП + бронеавтомобілі) — 1238 одиниць;

артилерійські системи (100-мм й вище, разом самохідні та ті, що буксируються) — 763;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) — 216;

ОТРК/ТРК (оперативно-тактичні/тактичні ракетні комплекси) — 12 ПУ(пускових установок).

Все це розподілене серед наступних організаційно-штатних формувань:

1) Новопавлівський напрямок:

окремих мотострілецьких/десантно-штурмових/окремих бригад МП — омсбр (дшбр, обр МП) — 8;

мотострілецьких/танкових полків — мсп (тп) — 4;

окремих стрілецьких полків (осп) — 4;

мотострілецьких полків територіальних військ (мсп ТрВ) — 5;

окремих стрілецьких батальйонів територіальної оборони (осб ТрО), колишніх так званих ДНР/ЛНР — 2;

окремих мотострілецьких батальйонів територіальних військ (омсб ТрВ) — 1;

окремих стрілецьких батальйонів (осб) — 3;

зведених тактичних загонів типу "БАРС" (до стрілецького батальйону кожний) — 2.

В резерві першої черги на Новопавлівському напрямку командування військ противника зосередило:

тп ТрВ — 1;

омсб ТрВ — 2.

2) Оріхівський напрямок:

омсбр (отбр — окремих танкових бригад, дшбр, обр МП, ВБ — військових баз) — 4;

мсп (оп МП — окремих полків морської піхоти ) — 7;

осп — 1;

мсп ТрВ — 7;

мсб (тб — танкових батальйонів, дшб — десантно-штурмових батальйонів) — 2;

тб ТрВ — 1;

осб — 3;

сб МР (мобілізаційного резерву) — 1;

зведених тактичних загонів, зокрема типу "БАРС", "групи Вагнера", фсвнг "Росгвардії" — 12.

В резерві першої черги на цьому напрямку розгорнутий ще 1 мсп ТрВ.

Росіянам залишається тільки гадати, де розгорнеться український контрнаступ Фото: 2019god.me

Таким чином, що кидається у вічі в першу чергу?

Зразу декілька особливостей:

1) Наявної техніки у складі УВ "Восток" вистачає приблизно на 13 танкових та 42 мотострілецьких батальйони (це у абсолютних показниках, без врахування її реального технічного стану та ступеня застарілості). Протяжність смуги відповідальності УВ "Восток" складає по прямій 174-176 км, а з урахуванням усіх "закрутів" лінії фронту, то й всі 240-250 км. Це приблизно по одному, більш-менш оснащеному ОВТ, батальйону на кожні 4.5 км фронту ("статутна норма" — до 5 км). Тобто номінально норма витримана.

Однак, в реальності ми бачимо певний перекіс — найбільш оснащенні, кадрові частини та з’єднання противника сконцентровані саме на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку (для нас Мелітопольському) цей показник, набагато менший. Понад те, вся ця "номінальна" норма витримана командуванням військ противника виключно для ОДНОЕШЕЛЕННОГО оперативного шикування своїх військ. Але на сьогодні воно активно перебудовує його на даних напрямках у ДВОЕШЕЛЕНИЙ. В такому випадкук командуванню військ противника доведеться зробити 2 речі:

або різко розтягнути підрозділи першого ешелону на більші смуги оборони (тобто, "глибоко перевищити" вище вказану норму у 5 км), відповідно зменшити оперативну щільність військ;

або надати своїй обороні так званий "очаговый характер", тобто організувати її у вигляді системи РОЗТЯГНУТИХ вузлів оборони та опорних пунктів, розташованих на "гранично-критичних" відстанях один від одного із досить спірним за ефективністю вогневим контролем місцевості (простору) між ними.

Без ДОДАТКОВОГО перекидання більш-менш ЗНАЧНИХ резервів у смугу відповідальності УВ "Восток" його командуванню таки ДОВЕДЕТЬСЯ скористатися одним з цих двох способів.

І це все я кажу, без врахування РЕАЛЬНОЇ ЯКОСТІ основної маси військ цього угрупування. Тобто рівня їх реальної боєздатності. А вона, на сьогоднішній день, виглядає досить "дискусійною". Особливо, на Мелітопольському напрямку. Кількість всіх цих окремих стрілецьких полків/батальйонів зі складу територіальних військ, мобілізаційного резерву та інших "барсів" у складі УВ "Восток" явно виглядає досить "загрозливо" для противника.

2) Ще однією особливістю є достатньо потужне угрупування РВіА (ракетних військ і артилерії) противника, зосереджене на цьому напрямку. Майже тисяча (з урахуванням РСЗВ) "стволів" зосереджених та розгорнутих тут. І це явно не є випадковим. Командування військ противника явно сподівається частину "проблем", які я порахував у першому пункті, вирішити саме за допомогою арти та ракет. Дивізіон ОТРК/ТРК тут також явно не випадково "затихарился".

3) Також очевидним є наявність у сусідніх УВ противника (я маю на увазі УВ "Днепр" та "Юг") відповідних планів взаємодії з УВ "Восток" на випадок початку "великого наступу" ЗСУ у смузі його відповідальності в суміжних районах (так би мовити, "на стиках" – в першу чергу в районі Василівки та північніше Вугледару). Бо частина резервів цих двох УВ противника нині розгорнута якраз на цих самих "стиках".

4) Наскільки я зрозумів, головною проблемою для себе, на сьогодні, командування військ противника на цих напрямках вбачає — у точному та чіткому визначенні МОМЕНТУ та ДІЛЯНКИ нанесення основного(-их) та допоміжних ударів СОУ (в тому, що вони взагалі відбудуться тут, воно явно не сумнівається).

5) В резерві у противника на ОБОХ основних напрямках виключно територіальні війська. І це явно, не від хорошого та "багатого" життя.

Підсумок

– Командування УВ противника "Восток" активно готується до проведення оборонної операції у смузі своєї відповідальності. Основу сил та засобів цього УВ складають війська 58-ї ЗВА Південного ВО противника (обидва її основних з’єднання — 19-а та 42-а мсд, розгорнуті саме тут). Вся ця "краса" суттєво підсилена цілою низькою інших частин та з’єднань, зокрема зі складу морської піхоти та повітряно-десантних військ (МП та ПДВ).

– Наскільки я зрозумів, противник сподівається у процесі майбутньої оборонної операції "зупинити" ЗСУ двома основними способами — впертим утриманням заздалегідь визначених та облаштованих районів та смуг оборони наземних військ + масований вогонь артилерії та РВ. А також, шляхом нанесення масованих ударів своїм повітряним компонентом як по бойовим порядкам наступаючих українських військ, так й по їх тактичним та оперативним тилам. Очевидно, що арта + авіація ворожі почнуть масовано та активно працювати ще в період зосередження та розгортання ударних угрупувань ЗСУ (проблема для противника полягає в тому, щоб чітко та своєчасно визначити конкретні райони та час, аби не викинути на смітник купу вартісних авіаційних та артилерійських боєприпасів та ракет).

– В стратегічному сенсі командування "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" навряд чи припинить свої спроби "наступати" на ІНШИХ операційних напрямках. Й справа тут полягає не в якійсь "зловредной тупости" російського військового командування. Вони, таким чином, сподіваються таки ПРИМУСИТИ українське військове командування задіяти свої оперативні та можливо частину стратегічних резервів. Це напряму пов’язано із самим переходом противника до стратегічної оборони.

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