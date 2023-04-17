Напередодні контрнаступу: оптимістичний, песимістичний і проміжний сценарії

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Війна, як і інші процеси, на які впливає багато різноманітних факторів, є недетермінованою. Тобто не можна скласти формулу, підставити значення параметрів і отримати точний результат. Як це можливо, наприклад, із польотом балістичної ракети.

Такі процеси є імовірнісними. Їхній хід визначається експертними оцінками вірогідності того чи іншого сценарію. Зазвичай виділяють три сценарії: оптимістичний, песимістичний і проміжний (його час від часу називають реалістичним, але це не зовсім правильно).

Із усіх сил намагаюся бути оптимістом. Тому вважаю, що оптимістичний сценарій для нас — це наступ, прорив всіх ліній ворожої оборони та вихід до Азовського моря. Може також бути вихід до Кримського перешийку й оточення Донецька та Луганська. Але обов’язково успішний наступ повинен супроводжуватися знищенням (захопленням у полон) великої кількості живої ворожої сили (тисяч військовослужбовців агресора) та знешкодженням техніки (сотен одиниць).

Вірогідність такого сценарію оцінюю в 40%.

Песимістичний сценарій — це коли наш наступ почнеться, але захлинеться, і потім ворог перейде в контрнаступ і просунеться вглиб України далі, ніж він є зараз.

Вірогідність цього варіанту, вважаю, 20%. Не багато, але й не мало.

Відповідно, на проміжний сценарій залишається 40%.

Це коли ЗСУ просунуться кілометрів на тридцять, далі перейдуть до оборони, але великих втрат ворогу завдати не вдасться. Тому що він встигне відвести свої війська, як це було під Києвом, Харковом, Херсоном.

Нова техніка ЗСУ готується до прориву ворожих ліній Фото: defence blog

У разі оптимістичного сценарію переговори щодо припинення бойових дій, швидше за все, відбудуться, але без вагомого результату. Підтримка України озброєнням і фінансами продовжиться. Будемо готуватися до повного звільнення окупованих територій. А от недоімперія на підтримку Китаю розраховувати навряд чи зможе.

У разі сценарію песимістичного будуть переговори, і є серйозна загроза, що ми втратимо велику частину Лівобережжя. Підтримка України почне поступово, але неуклінно зменшуватися. Наслідки передбачити нескладно.

Проміжний сценарій, швидше за все, призведе до якогось "мінська-3" ("стамбула-1"). У бойових діях виникне пауза, яку обидві сторони спробують використати для переозброєння та підготовки військ для продовження війни.

Отже, за моїми експертними оцінками, український наступ стане фактично вирішальною подією цієї кампанії. Відповідно, зайве патякання, особливо безпідставна маячня на цю тему, яка дезорієнтує суспільство, є неприпустимими.

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