Нашли крайнего. Почему по делу о закрытом бомбоубежище не трогают топ-чиновников

Состоялось первое рассмотрение по делу о закрытом укрытии в Киеве. И, как констатирует эксперт по ЖКХ Олег Попенко , крайним оказался самый низший исполнитель — как и следовало ожидать.

Суд избрал меры пресечения четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей у укрытия в Деснянском районе столицы.

Служебным лицам – первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю – круглосуточный домашний арест.

Охранник поликлиники, сообщивший, что после начала тревоги ушел открывать дверь поликлиники, но не успел, получил два месяца под стражей без права залога.

И это на фоне слов Министра внутренних дел о том, что сегодня проверили более 4800 укрытий по государству: закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893.

Мэр Кличко все выходные докладывал о том, что проверяет укрытие. Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Следователи, прокуроры, судьи!

Вопрос ко всем вам и вашим руководителям:

На 465-й день войны этот охранник, признавший вину и очевидно единственный, кто объективно не способен никоим образом помешать досудебному расследованию или повлиять на его течение, это точно лицо, которое должно содержаться под стражей и еще без права залога?

Неужели никто по этому делу не решился отказаться, не сказал, что так нельзя, не послал в известном направлении тех, кто давал соответствующие указания?

На что еще вы готовы/способны ради должностей?

И это еще даже не упоминаю о том, в чем именно состоит состав преступления, предусмотренный ст. 135 УК Украины.

В кого вы действительно превратились?

Источник