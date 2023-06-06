Контрнаступление началось. Как развиваются события на тех участках фронта, где Украина пошла вперед

Украинское военное руководство призывает соблюдать режим тишины, но кажется, что украинское контрнаступление все же началось. К такому выводу пришел эксперт-международник Ростислав Демчук .

Ну что, с Богом!

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое готовилось более полугода и почти два месяца откладывалось, похоже, наконец-то стартовало.

Вооруженные западной техникой, включая немецкие танки Leopard, британские Challenger и французские Leclerc, ВСУ перешли к "наступательным действиям по некоторым направлениям", сообщила в понедельник заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. "Там мы двигаемся по достаточно широкому фронту. Есть успех. Занимаем господствующие высоты", — сообщила Маляр.

То, что боевые действия, которые сегодня начались, действительно ведутся в рамках контрнаступления, подтверждает и журнал The Economist.

По словам одного из военных руководителей, украинские войска уже продвинулись на 5-6 километров у поселков Новодонецкий и Большая Новоселка, расположенных на западной окраине Донецкой области.

Утром в понедельник, 5 июня, ВСУ уже были в Новодонецком, сообщил журналу украинский источник.

Эту информацию подтвердила и вражеская сторона. Командующий батальоном донецких сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что впервые в боевых действиях ВСУ были задействованы западные танки — по его словам, Leopard 2 были замечены вблизи Новодонецкого в составе группы из 30 единиц бронетехники.

'Леопарды' пошли вперед...

Российское Минобороны в ночь на понедельник сообщило о "крупномасштабном наступлении" на пяти участках фронта с целью "прорыва" российской обороны, а днем заявило, что "противник был отвергнут на исходные позиции".

Но на самом деле "ситуация тяжелая", отмечает тот же Ходаковский: ВСУ нащупали "слабые места", бросили в бой дополнительные силы и смогли "зацепиться" за Новодонецкое.

Однако, по словам Анны Маляр, на бахмутском направлении продвижение произошло всего на 1,6 километра. В то же время, украинские войска предпринимают попытку прорвать линию обороны на запорожском направлении, в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

Z-военкоры синхронно отмечают, что давление украинской армии удвоилось. Если раньше для поддержки разведки ВСУ использовали максимум взвод танков, то теперь это от одной до двух танковых рот (10-16 танков). Их поддерживают несколько десятков броневиков MaxxPro и легких HMMWV, а также значительное количество легких гусеничных БТР М113 с прицепами, в которых находятся заряды разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), пишет "Военная хроника".

Что пишут коллеги французы! Начало украинского наступления, если это действительно оно, почти совпало с днем высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Украина к нему "отлично подготовилась", сказал в интервью CNN председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Он как раз приехал во Францию на празднование 6 июня 79-й годовщины высадки американских войск во Франции. "Украинцы ведут войну, которая угрожает самому существованию Украины и имеет огромное значение для остального мира — для Европы, безусловно, для США, но также и для всего земного шара, — сказал Милли. — США, европейские союзники и страны со всего мира обеспечили украинцам учения, предоставили боеприпасы, консультации, разведданные и т.д."

Россия построила масштабные укрепления вдоль линии фронта и на пути возможного продвижения украинских войск: эшелонированная оборона включает противотанковые рвы и ежи, минные поля, зубы дракона, ряды колючей проволоки и расположенные зигзагами окопы (чтобы можно было вести огонь по наступающим под несколькими углами). "В чем русские войска действительно хороши, так это в строительстве полевых инженерных сооружений", — признает Билли Фебиан, бывший стратег Пентагона и офицер сухопутных сил США (цитата The Wall Street Journal).

Но такие укрепления помогут отразить атаку только тогда, когда их способны содержать эффективные, хорошо подготовленные части, быстро реагирующие на изменение боевой ситуации, говорят военные специалисты. Российские подразделения сейчас в большинстве своем укомплектованы плохо подготовленными и обеспеченными резервистами, правда, их много, на это и надеется командование, отмечает Скотт Бостон, старший военный аналитик Rand Corporation.

Эти подразделения еще необходимо снабжать боеприпасами, и украинские обстрелы российских складов и путей поставок как раз призваны лишить противника преимущества, которое ему дает преимущество в живой силе и технике, сказал WSJ генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе.

ВСУ не нужно прорывать российскую оборону по всему фронту, скорее всего, они сконцентрируют усилия в нескольких местах, считает Ходжес: "Им нужно совершить глубокий прорыв в двух-трех областях, чтобы изолировать Крым. Думаю, они соберут наибольшую силу в определенном месте" .

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