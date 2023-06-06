Русские сдают Левоборежье и Крым. Почему подрыв Каховской ГЭС ясно об этом свидетельствует

Подрывом Каховской ГЭС россияне демонстрируют прежде всего свой дикий страх перед украинским контрнаступлением. Отсюда — и их неуверенность в том, что они смогут удержать Левобережье и Крым, рассуждает политолог и психолог Алексей Арестович .

Подрыв путиноидами Новокаховской ГЭС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают.

Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва — ставит уже вопрос о том, рассматривают ли они всерьез удержание Крыма?

Последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

Советы взрывали ДнепроГЭС и Истринское водохранилище в Подмосковье в 1941 году — с десятками тысяч погибших, и гражданских, и своих же военных.

Отдельный вопрос — запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся — у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает.

С военной точки зрения — подрыв ГЭС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона. Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось — технически сложно.

Но, видимо, и малое количество войск — уже представляется путинскому командованию серьезной проблемой — хотят закрыть себе фланг и сосредоточиться на обороне линии Мелитополь — Джанкой, и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года они усиленно копали оборонительные сооружения.

Не выйдет.)

Новая Каховка сегодня. Со своими так не поступают... Фото: Скриншот из видео

Про тактику выжженной земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю — слишком очевидно.

Это еще одно доказательство того, что не просто ни одного путинского солдата не должно остаться на нашей земле — путинская система управления РФ должна быть полностью лишена возможности вредить нам и через границу, после ухода всех ее войск.

Варианты этого решения различны:

- от создания демилитаризованной зоны с российской стороны до капитуляции режима Путина в состояние, когда он лишится возможности запускать по нам крылатые ракеты через границу Украины.

А лучше — смена режима.

Источник