Сегодняшний день изменил войну. Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на дальнейшие события
Подрыв Каховской ГЭС политолог Александр Кочетков называет "черным лебедем", которого ждали. Так или иначе, но это событие решительно меняет ход войны.
НАД ДАМБОЮ ПРОЛЕТОВ "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ"?
Подрыв Каховской дамбы — это еще не "черный лебедь", то есть неожиданное событие, которое меняет все. Подобного ожидали, украинские власти даже предупреждали, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и готовят теракт.
Но это "лебедь серый", потому что последствия все же будут масштабными, с серьезным влиянием на ход войны.
Характер водного потока позволяет заключить, что "тело" дамбы устояло, иначе сразу возникло бы искусственное цунами высотой 8-10 метров. И тогда это был бы ужас для жителей прибрежных территорий. Но сейчас создается угроза другим плотинам Днепровского каскада, в первую очередь, Запорожский ГЭС, в связи с тем, что водяная нагрузка на них повышается. И нашим гидроэнергетикам нужно действовать адекватно и осторожно.
Абсолютно бессмысленные рассуждения, подорвали ли это оккупанты, дамбу, или, может, она сама разрушилась… За все, что произошло во время неспровоцированной агрессии, несет ответственность агрессор. Разрушение Каховской дамбы — еще одно военное преступление Кремля, которое легло в папку в Гааге.
Для меня нет сомнений, что россияне взорвали дамбу в надежде таким образом умерить украинское наступление. Расчет на два обстоятельства.
Во-первых, Крымское направление считается перспективным для нашего наступления. И известно, что на островах в низовьях Днепра действуют украинские ДРГ, готовя что-то вроде промежуточных плацдармов. Поэтому оккупанты надеются смыть эти наши части искусственной волной. Кстати, в точности то же они безуспешно пытались сделать под Кривым Рогом.
Во-вторых, после затопления большие территории левого берега Херсонщины на несколько недель превратятся в болота, передвигаться по которым крайне сложно. И это должно задержать наше наступление.
Агрессору абсолютно наплевать на страдания украинцев по оба берега Днепра, а также в Крыму, рискующем остаться на лето почти без воды. Если недоимперия не может захватить Украину, она попытается ее разрушить. И украинской дипломатии нужно это срочно доводить до наших союзников и партнеров: чем больше у нас будет современного наступательного оружия, тем быстрее мы деоккупируем нашу землю и исключим подобные катастрофы.
И раз пошло такое обострение, то надеюсь, что Крымскому мосту стоять осталось не недели, а сутки.Важно