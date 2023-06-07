Дальше - ядерная катастрофа на ЗАЭС. Как Россия будет развивать созданный ею хаос

По ситуации с подрывом Каховской ГЭС. Причины

Сейчас среди основных целей, зачем это было сделано, обычно называют две: это так называемая тактика "выжженной земли" и "чтобы остановить контрнаступление". На мой взгляд, чтобы объяснить произошедшее, этого крайне недостаточно, поэтому, не отбрасывая эти версии, рассмотрим этот новый эпизод войны в комплексе.

Итак, есть несколько причин, которые в совокупности следует рассматривать как комплексное объяснение.

Причина 1: Предотвратить контрнаступление на этом участке фронта. Ключевые слова "на этом участке", т.к никакого существенного влияния на весь замысел по освобождению оккупированных территорий подрыв дамбы не окажет. Все, включая военно-политическое руководство РФ, уже давно поняли что основным направлением контрнаступления не будет "форсирование Днепра" в Херсонской области. Но отдельные действия в этом регионе, конечно же, наверняка являются частью большого замысла. И в этом смысле, подрыв дамбы может произвести локальный и временный эффект, чтобы сорвать планы ВСУ по высадке на левом берегу и наступлению со стороны Херсона. Например, чтобы отсрочить начало движения украинских войск на Херсонском направлении на 5-7 дней, ну, может, пару недель.

Причина 2: Тактика "выжженной земли". С точки зрения РФ, это имеет прямой смысл, чтобы произвести как можно больше разрушений украинской инфраструктуры (в т.ч энергетической). Чтобы потом, после деоккупации, сделать невозможным восстановление освобожденной территории… Такое объяснение сейчас очень популярно и оно имеет простую и понятную для всех аргументацию. Но мне очень не нравится тот эмоциональный акцент, которых обычно при этом используется. На самом деле, с точки зрения российской стратегии, здесь нет никаких эмоций и никаких "так не доставайся же ты никому". Это абсолютно вписывается в их основную цель, которую многие до сих пор не до конца понимают, списывая все на маниакальность Путина и его окружения. Конечно же, все эти разговоры о "защите населения", о русском мире и т.д. — все это фейк, служащий прикрытием основной цели. И цель эта не захват территорий, и не те официально озвученные липовые "цели СВО", а полное уничтожение Украины любыми способами, включая разрушение ее государственности, геноцид украинцев, депортация и/или превращение их в беженцев — а в итоге, полное уничтожение украинской нации — любыми доступными способами. И хрен с ней с территорией, если ее удержать невозможно (это для них не главное). Именно поэтому разрушение инфраструктуры и, как следствие, техногенные, экологические и гуманитарные катастрофы четко вписываются в генеральную цель России, особенно в условиях невозможности удержания оккупированной территории.

Причина 3: Показать хоть какие-то результаты. За годы правления путинскому режиму удалось загнать население в информационный кокон. Это очень комфортная схема управления такой сложной и разной во всех смыслах страной. С помощью телевизора в РФ решается гораздо больше проблем, связанных с властью, чем в других странах. В телевизоре там происходит все. Война тоже идет в телевизоре. Но на фоне отсутствия видимых побед и особенно, в условиях "тревожных" новостей из Белгородщины, ударов дронами по Москве и т.д. война постепенно выползает из телевизора на улицу. А когда сквозь тонкую оболочку информационного кокона прорывается все больше плохих новостей, надо показать какие-то сюжеты, которые, с одной, стороны могли бы оправдать явно провальные эпизоды "СВО", демонстрируя, что армия и правительство не сидят сиднем, что все под контролем и что-то там делается. А с другой стороны, это производит необходимый успокоительный эффект, удовлетворяющий инстинкты жаждущей крови толпы.

Шантаж аварией на Запорожской АЭС - элемент российской стратегии Фото: Открытые источники

Причина 4: Фактор Ultima Ratio, так называемый "последний довод". Я бы вообще назвал это основным фактором в их стратегии и, кстати, основным аргументом, объясняющим ход текущих и ближайших событий. Этот фактор направлен на то, как предотвратить, приостановить или затруднить украинское контрнаступление. Только в отличие от средств, рассмотренных в рамках причины первой, здесь речь идет не о локальном, а о полномасштабном эффекте.

Достигается это разными способами морально-психологического и политического давления на украинское руководство, а также на руководство стран-союзников. Основной инструмент — ядерная угроза. Однако, применение ядерного оружия (включая саму угрозу его применения) я считаю более сложным и рискованным для них, а следовательно, менее вероятным, в силу ряда причин, которые уже неоднократно обсуждались. А вот сценарий с техногенной катастрофой на Запорожской АЭС, я считаю гораздо более вероятным т.к он намного проще с точки зрения механизма реализации и где-то даже эффективнее… Обвинят в катастрофе, конечно же, Украину. Им, конечно же, никто не поверит, но этого и не требуется. В отличие от прямого применения ядерного оружия (не важно, с территории РФ или Беларуси), этот сценарий позволяет держать ситуацию в мутной воде, где достоверно неизвестно, кто куда стрелял и кто на какие кнопки нажимал. Для лучшего понимания, о чем идет речь, давайте разобьем этот сценарий на две составляющих:

1-Ожидаемый результат:

А) его можно использовать как повод для выхода с территории, объясняя свое фактическое поражение "вынужденными мерами" или очередным "жестом доброй воли";

Б) его можно использовать как механизм предотвращения и/или противодействия контрнаступлению Украины;

2-Способ реализации:

А) шантаж, где сама угроза используется как оружие… в этом сценарии подрыв плотины мог быть "последним предупреждением", примерно как в ситуации с захватом заложников, когда террорист угрожает убивать их в определенной последовательности, если не будет выполнено его требование: сначала убивает одного заложника, потом (если условия не выполняются) то еще двух и т.д., все время повышая ставки — чтобы в серьезность его намерений, наконец, поверили. Иными словами, Каховская ГЭС могла стать одним из таких "заложников Путина", которого государство-террорист публично приносит в жертвуя, чтобы ему поверили: он ни перед чем не остановится и его ультиматум (оглашенный в непубличный переговорах) будет приведен в исполнение, если Украина/Запад не выполнят его требования; такие непубличные переговоры, я уверен, велись с самого начала и ведутся до сих пор, и одним из основных пунктов в этом скрытом для всех процессе, наверняка является ситуация вокруг Запорожской АЭС, и от того, как разрешится эта ситуация, зависит исход войны;

Б) непосредственная реализация, где подрыв дамбы является первой фазой в технологически необходимой цепочке событий, направленных на то, чтобы в результате (как бы сама собой) произошла авария на Запорожской АЭС, работа которой непосредственно зависит от уровня воды и стабильности работы гидротехнической инфраструктуры на Днепре, максимально избегая при этом прямой причинно-следственной связи с программируемой уже сейчас будущей катастрофой.

Еще раз: четвертая причина — самая опасная и, пожалуй, самая весомая как объяснение. Это не означает, что произведя данный теракт, РФ достигнет всех своих целей. Вполне вероятно, это может произвести обратный эффект, вплоть до признания РФ государством-спонсором терроризма и исключения из ООН. Но, учитывая колебания Запада в плане окончательного и бесповоротного решения по снабжению Украины всеми необходимыми видами вооружений, необходимых для полной победы над агрессором, я считаю, что подобные планы и ожидания руководства РФ совсем не беспочвенны. Они давят и будут давить на Запад, поднимая планку глобальной угрозы. Других методов у них не осталось.

Причина 5: Дезорганизация системы российской власти. Не могу оставить без внимания эту причину. Речь идет о том, что внутри РФ уже началось броуновское движение в среде элит: когда кто-то хочет кого-то подставить, или спровоцировать, подтолкнуть к каким-то действиям, или ограничить в возможностях маневра. Этот тренд в России будет только нарастать и в борьбе за власть основные игроки как в центре, так и на периферии будут демонстрировать иногда не совсем объяснимые с точки зрения интересов всего правящего класса действия, но вполне логичные, если посмотреть на проблему с другой стороны. С той, что все эти, казалось бы, странные нелогичные действия будут, тем не менее, производить определенные эффекты, помогая одним и создавая проблемы другим внутренним акторам в борьбе за власть, а также за контроль над собственностью и ресурсами на огромных российских просторах.

Итого. Не следует выделять какую-то из причин, как единственную. Главная и опаснейшая из всех — четвертая. Работают все причины в комплексе.

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