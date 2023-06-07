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Мнения Российско-украинская война

После Каховской ГЭС – ядерный удар? Почему такой сценарий рисует Евгений Пригожин

Подрыв Каховской ГЭС спровоцировал техногенную и экологическую катастрофу, невиданную со времен Чернобыля. Политолог Владимир Фесенко задается вопросом: на что еще способны россияне?

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, политический консультант
eye 378
каховская гэс, война, затопление, днепр, херсонская область
Апокалипическая картина на подорванной Каховской ГЭС
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Подрыв Каховской ГЭС. Россия совершила не просто очередное преступление. По оценкам специалистов это — самая масштабная техногенная и экологическая катастрофа в мире после Чернобыля. Российские власти действуют по известному принципу — после нас хоть потоп. К сожалению, для жителей Запорожской и Херсонской областей это потоп в прямом смысле. Для жителей других районов Запорожской и Днепропетровской областей (Кривой Рог, Никополь и др.) возникает проблема с водообеспечением. Более долгосрочные негативные последствия для экономики, социальной сферы и экологической системы Юга Украины, возможно, и всего Причерноморья, нам еще предстоит увидеть и осмыслить.

И все это было сделано Кремлем и российским Генштабом для того, чтобы нейтрализовать риски украинского наступления на Запорожском и Херсонском направлениях, риски форсирования Днепра, в том числе в районе его поймы. Вчера, кстати, российские провоенные телеграмм-каналы сообщали, что якобы украинские войска создавали плацдарм на левобережье Днепра, в его пойме. Вот вам и объяснение, почему это сделали сегодняшней ночью.

Это показывает и страх российского руководства перед украинским наступлением, и готовность идти на новые чудовищные военные преступления.

евгений пригожин, война, чвк вагнер Fullscreen
Пригожин чувствует: может быть и ядерная бомба
Фото: ТАСС

О риске новых военных преступлений российских властей заявил Евгений Пригожин. Этому уже и не удивляешься, поскольку глава ЧВК "Вагнер" играет роль уже не только брутального вояки, но и антиэлитного рупора простых россиян, и достаточно рационального политика, который не хочет "усугублять" дальнейшее развитие войны и ее последствий для россиян. Вот прямая речь Евгения Пригожина: "Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть". … "Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать — страшно, а по своей кинем. Покажем, какие мы красавчики психически больные", — заявляет Пригожин. К этой информации надо относиться серьезно, потому что российские СМИ уже начали разгонять информацию, что якобы Украина готовит провокацию с использованием против РФ "грязной" ядерной бомбы. Это в российском и путинском стиле. Сами совершили преступление, техногенную катастрофу с Каховской ГЭС, а теперь, чтобы отвлечь внимание и обвинить Украину в более страшном преступлении, они готовят новое преступление, теперь уже и против российских граждан.

То, что кремлевские "красавчики" — психически больные, мы поняли еще в прошлом году. Теперь об этом говорит уже и Пригожин. Подрыв Каховской ГЭС это в очередной раз подтверждает. "Психически больных красавчиков" надо останавливать и принудительно "лечить". Иначе поздно будет.

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