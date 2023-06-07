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Думки Російсько-українська війна

Після Каховської ГЕС – ядерний удар? Чому такий сценарій змальовує Євген Пригожин

Підрив Каховської ГЕС спровокував техногенну та екологічну катастрофу, небачену з часів Чорнобиля. Політолог Володимир Фесенко запитує: на що ще здатні росіяни?

Володимир Фесенко
Володимир Фесенко
Політолог, полiтичний консультант
eye 592
каховська гес, війна, затоплення, дніпро, херсонська область
Апокаліптична картина на підірваній Каховській ГЕС
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Підрив Каховської ГЕС. Росія скоїла не просто черговий злочин. За оцінками фахівців, це — наймасштабніша техногенна та екологічна катастрофа у світі після Чорнобиля. Російська влада діє за відомим принципом — після нас хоч потоп. На жаль, для мешканців Запорізької та Херсонської областей це потоп у прямому сенсі. Для жителів інших районів Запорізької та Дніпропетровської областей (Кривий Ріг, Нікополь тощо) виникає проблема з водозабезпеченням. Більш довгострокові негативні наслідки для економіки, соціальної сфери та екологічної системи Півдня України, можливо, і всього Причорномор'я, ми ще маємо побачити і осмислити.

І все це було зроблено Кремлем та російським Генштабом для того, щоб нейтралізувати ризики українського наступу на Запорізькому та Херсонському напрямках, ризики форсування Дніпра, зокрема в районі його заплави. Вчора, до речі, російські провоєнні телеграм-канали повідомляли, що нібито українські війська створювали плацдарм на лівобережжі Дніпра, у його заплаві. Ось вам і пояснення, чому це зробили сьогодні вночі.

Це показує і страх російського керівництва перед українським наступом, і готовність йти на нові жахливі воєнні злочини.

євген пригожин, війна, пвк вагнер Fullscreen
Пригожин відчуває: можлива і ядерна бомба
Фото: ТАСС

Про ризик нових воєнних злочинів російської влади заявив Євген Пригожин. Цьому вже й не дивуєшся, оскільки голова ПВК "Вагнер" грає роль вже не лише брутального вояки, а й антиелітного рупора простих росіян, і досить раціонального політика, який не хоче "поглиблювати" подальший розвиток війни та її наслідків для росіян. Ось пряма мова Євгена Пригожина: "Хоч би в них не було паскудної думки ядрену бомбочку на свою територію кинути". … "Чи не тому ми відступаємо в Бєлгородській області, даючи їм просуватися, що по чужій кидати — страшно, а по своїй кинемо. Покажемо, які ми красені психічно хворі", — заявляє Пригожин. До цієї інформації треба ставитись серйозно, бо російські ЗМІ вже почали розганяти інформацію, що нібито Україна готує провокацію з використанням проти РФ "брудної" ядерної бомби. Це в російському та путінському стилі. Самі скоїли злочин, техногенну катастрофу з Каховською ГЕС, а тепер, щоб відвернути увагу та звинуватити Україну в страшнішому злочині, вони готують новий злочин, тепер уже й проти російських громадян.

Те, що кремлівські "красені" — психічно хворі, ми зрозуміли ще минулого року. Тепер про це говорить уже й Пригожин. Підрив Каховської ГЕС це вкотре підтверджує. "Психічно хворих красенів" треба зупиняти і примусово "лікувати". Інакше пізно буде.

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Росіяни здають Лівобережжя та Крим. Чому підрив Каховської ГЕС ясно про це свідчить
Росіяни здають Лівобережжя та Крим. Чому підрив Каховської ГЕС ясно про це свідчить