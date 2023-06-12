Санкционный фронт: как идет дипломатическая война за новые экономические ограничения России

Международная санкционная политика по отношению к России должна двигаться к режиму специального торгового режима, чтобы блокировать торговлю страны-агрессора и минимизировать ее доступ к рынкам и технологиям. Пока новые санкции – это закрытие "протечек" в уже действующих механизмах.

В день, когда русские войска взорвали Каховскую ГЭС, украинцев (и не только!) возмутил твит ООН. Там предлагали отметить… день русского языка. В свою очередь, Украина потролила это предложение, но мы так и не дождались конструктивной реакции ООН на ужасную рукотворную трагедию. Это только лишний раз показало российское влияние на международные организации. И хотя иногда опускаются руки, мы должны работать над этой проблемой и лоббировать усиление санкций против страны-террориста.

Сегодня Россия – рекордсмен по наложенным на страну санкциям. Они обхватывают практически все сферы деятельности РФ. Основная их задача – сделать так, чтобы страна-террорист не могла продолжать войну против Украины.

И более чем за год есть очевидные результаты: санкции работают. Хотя россияне сейчас почти каждый день обстреливают Украину ракетами, дыра в государственном бюджете уже не позволяет вести активные боевые действия, как это было год назад. Из страны-террориста вытекают не только финансовые потоки, остатки иностранного бизнеса, даже если ему при выезде и ставят палки в колеса, а также население, или, как говорят в научных кругах, социальный капитал.

Это свидетельствует только об одном: санкции нужно и дальше усиливать. Находить новых союзников, убеждать мировое сообщество в необходимости углублять антироссийские ограничения.

Международные организации играют немаловажную роль в санкционной политике.

К примеру, страны, формально не поддержавшие санкции ЕС, могут поддержать антироссийские санкции Совета безопасности ООН, если санкционная коалиция составляет не только страны Большой Семерки, но и другие, так называемый формат G7 плюс Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Норвегия. Поэтому нам важно постоянно расширять санкционную коалицию.

Чем больше стран в ней, тем меньше будет у оккупантов путей обходить эти санкции. Ибо, к сожалению, невозможно "раз и навсегда" установить ограничения и со стороны наблюдать, как они делают свое дело. Санкции – это постоянный процесс, игра на истощение и борьба с сопротивлением.

Наш северный сосед научился обходить санкционные ограничения в области нефтеторговли? Тогда следует лоббировать запрет на страхование грузов теми танкерами, которые выключают передатчики и GPS в российских территориальных водах.

Россия, испытывая острую нехватку валюты, пытается всячески ее привлечь из-за платежей бизнеса в иностранных юрисдикциях? Закрывать для них эти пути запретом работать платежным системам с российским бизнесом.

Страна-агрессор должна иметь минимум шансов обходить санкции. Фото: 112.ua

Каждая новая волна санкций должна закрывать дыры в этом сложном механизме. И чтобы это сделать, нужен консенсус на высшем межгосударственном уровне.

К примеру, обмен информацией со странами-союзниками позволяет узнать о том, как страна-террорист обходит ограничения, и устанавливать новые препятствия для этого.

На санкционный процесс следует смотреть в широком контексте. Например, изучать нарративы, которые Россия использует для давления на мир, чтобы снять санкции.

Сейчас Россия при блокировании экспорта украинского зерна активно и безжалостно использует нарратив об угрозе голода, в частности, в странах третьего мира, чтобы заставить пересмотреть санкции по отношению к себе.

Мол, разблокируйте активы Россельхозбанка, потому что это якобы нужно для расчетов за продовольствие другими странами. Но ведь любой банк может принимать эти платежи! Работаем над тем, чтобы не позволить россиянам получать валюту через этот банк и не допустить поступление валюты в страну-агрессор таким образом.

Из-за вражеских нарративов и сильного пророссийского влияния в разных уголках мира Украина испытывает бешеное давление, но мы не уступим. Снова и снова напоминаем международному сообществу: именно РФ создала напряжение на рынках продовольствия блокировкой украинского экспорта.

Наибольший вызов в борьбе за более мощные, более эффективные антироссийские санкции – найти баланс с национальными интересами стран-партнеров.

В перспективе все должны двигаться в сторону установления для России специального торгового режима, который сильно ограничил бы доступ государства-террориста к рынкам. Это постепенно привело бы к полной деградации ВПК.

Хотя война продолжается вот уже больше года, и каждый день проливается кровь украинцев, важно нам самим не поддаваться на вражеские нарративы. Основной из таковых на вооружении у страны-террориста в дипломатических баталиях – будто бы санкции не работают, от них будто страдает только европейская экономика. Но это не так. Постепенно, шаг за шагом санкции гасят экономический потенциал Москвы.

Это долго, медленно, нужно постоянно быть на страже эффективности санкций. Но они работают. И пока украинская дипломатия то и дело доказывает это на высшем уровне, нам самим нужно сохранять ясную голову и не поддаваться на эти вражеские махинации.