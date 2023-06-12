Запад сливает Украину: почему украинцам нужно успокоить эмоции и включить мозг

Многим украинцам стало казаться, что Запад нас сливает. Это проявление присущих войне эмоций — и аналитик Сергей Фурса объясняет, почему они совершенно безосновательны, если рационально мыслить.

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войны.

И речь не об акуле и Арестовиче, который не радуется и хочет, чтобы другие не радовались. Речь не об этом кейсе. С Арестовичем все ясно. С акулой тоже. И с реакцией украинцев и состоянием нашей кукухи тоже.

Но есть другая тема, которую активно разгоняют и на которую активно ведутся украинцы. О том, что нас снова сливают, конечно. Очень популярен стал тезис, что ни одна страна не направила спасателей после подрыва ГЭС. А вот украинцы ездили. И в Турцию приехали все. А в Херсонскую область — никто.

Ну и вывод, который потом будут активно использовать евроскептики, и тот же Арестович — нас всех предали. Запад нас сливает и т.д.

Кстати, это один из самых популярных тезисов российской пропаганды.

Так вот, действительно ли никто не послал своих спасателей? Да. Но почему? Потому что это, бляха, линия фронта! Это что, так тяжело осознать? Трагедия произошла на линии фронта. И реально кто-то хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран? Вы реально удивляетесь, почему люди из других стран не едут под российские пули? Сравнивать ситуацию в Херсоне и, например, землетрясение в Турции просто физически невозможно. Там произошло стихийное бедствие. И люди откликнулись. В Украине произошло военное преступление Путина. И снаряды Путина летают над затопленными зверюшками и домами. Если вы не видите разницы, то мне вас жалко.

Это проявление и психологической усталости от войны, и дикой инфантильности.

Поток БМП Bradley 4 – пример того, что Запад нам все-таки помогает.

Разговоры о том, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордной поддержки оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствиями совершенного Путиным преступления. Но все равно люди жалуются. Люди отключают мозг. И винят Запад вместо того, чтобы смотреть в сторону того, кто действительно виноват.

И да, на Западе есть разные голоса. И даже те голоса, которые распространяют теорию заговора. И да, эти голоса раздаются громко и кричат первыми. Ибо для теории заговора не требуется много времени. А для анализа и основательных выводов нужно время. И если один популярный сторонник теории заговоров распространяет для своих слушателей теорию заговора о том, что Украина подорвала дамбу, то это не говорит о том, что Запад нас сливает. Это говорит лишь о том, что этот чудик говорит то, что хочет услышать его аудитория. Так же, как и Арестович говорит об акуле и русском то, что хочет услышать его аудитория. Вот и все. И такие аудитории есть везде. Никто не будет делать выводы об украинцах, посмотрев очередное видео Шария, правда?

Поэтому нет, Запад нас не сливает. И да, Запад прекрасно отдает себе отчет, кто совершил очередное военное преступление и об этом заявили все официальные лица. И да, нам будут помогать деньгами для преодоления последствий и затем при восстановлении. И нет, никто в сознании не будет посылать спасателей на линию фронта, где идет война.

Иногда надо успокаивать эмоции и мыслить рационально. Ибо кукуха страдает от войны. Даже если вы этого не понимаете.

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