Одесса принимает каховские "посылки". Чем живет морская столица Украины

"Залез в интернеты — если отбросить украинские события, то все обсуждают нейросети вроде ChatGPT — он на днях умудрился прочитать церковную проповедь. Дизайн нового айфона, электрокары, мельком — космос. Остальной мир живет чем-то своим и стремительно от нас удаляется". Мнение

На днях мы с Таней бежали по темному парку, а шмаляли практически у нас над головой. Вначале мы глазели на увлекательное зрелище, а спустя пару минут до меня доперло, что зрелище вот-вот поразят и его осколки полетят во все стороны. Заодно и пули на излете могут на голову посыпаться — 14 или 30 миллиметров. Донеслись до ближайшего условного укрытия и там стояли, пока все это не ушло дальше. Позже оказалось, что эту ночь пережили не все.

Утром пошли фото и видео с плывущими домами, люди под Одессой вытаскивали с плывущих по морю островков косулю и собаку. У Стеллы на Аллее Славы собрались зеваки, все обсуждали, когда именно мимо будет проплывать тот самый дом из видосиков. Позже кто-то выложил видео, как ежик тащит на себе трофей — мину "Лепесток".

Сегодня я решил погонять вдоль моря, потом спустился и долго смотрел, как волны выбрасывают на берег доски, коряги, какое-то стремное говно.

Потом поднялся, сел на велик и поехал дальше, уже у пляжа санатория "Россия" (санатория самого давно нет, он стал жертвой эффективных застройщиков, но название в голове осталось), присел отдохнуть на скамеечку. Вокруг ходили люди, тоже отдыхали велосипедисты, все глазели на море. Ветер дул к берегу и на него выбрасывало я уже писал, что. Все были на расслабухе, всем хорошо, но потом пошел дождь и пришлось ехать обратно.

Залез в интернеты — если отбросить украинские события, то все обсуждают нейросети вроде ChatGPT — он на днях умудрился прочитать церковную проповедь. Пишут, молодежи зашло. Старикам не очень — эмоций не хватает.

Дизайн нового айфона, электрокары, мельком — космос.

Остальной мир живет чем-то своим и стремительно от нас удаляется — в будущее по типу SNUFF и повести про победивший компьютерный разум от американского фантаста Фрица Лейбера.

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