Украинское наступление – еще впереди. Почему не стоит слишком эмоционально воспринимать новости с фронта

О начале украинского наступления говорят уже даже в Офисе президента. Однако, считает политический аналитик Александр Кочетков , признаков реального наступления пока не видно.

В свое время я наложил на себя добровольный мораторий относительно рассуждений о нашем наступлении до того, как оно реально начнется. ОП уже выразился, что наступательные действия начались, тем самым мой мораторий отменен.

Но парадокс в том, что реального наступления ВСУ пока не вижу.

Да, возросла боевая активность почти на всех фронтах, есть определенное продвижение наших воинов и освобождение оккупированных населенных пунктов. Но это похоже на разведку боем, на прощупывание обороны врага в поисках слабых мест.

А реальное наступление предполагает, напомню, прорыв оборонительных линий врага, продвижение вглубь контролируемой им территории на 30 и более км. И это обязательно сопровождается уничтожением значительного количества вражеской живой силы (в тысячах) и техники (в сотнях единиц).

Мы видим на фронтах что-нибудь похожее? Нет? Тогда о наступлении говорить рано. И рано выражать удивление, что ВСУ еще не находятся на берегу Азовского моря и не в Крыму.

Интенсивность боев на фронте за последние дни увеличилась Фото: Генштаб ВСУ

На мой взгляд, наше наступление обязательно должно сопровождаться разрушением чего-то важного для врага на территории Украины или в прилегающих областях России. Это может быть Крымский мост, может быть база ВМФ РФ в Севастополе, может что-то в Донецке.

Военные называют то, чем они занимаются, работой. Да, война — это опасная изнурительная кровавая работа. Но такую работу невозможно проделать за считанные часы или дни, это не трюк на арене цирка. И эту работу предварительно не анонсируют врагу, чтобы ему легче было подготовиться.

Кстати, может ли все ограничиться разведкой боем, которая сейчас продолжается? Может быть. Потому что оборона и наступление — разные виды военной работы, и если ты умеешь хорошо защищаться, это не значит, что ты так же успешно готов наступать.

Но это будет означать реализацию худшего сценария войны.

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